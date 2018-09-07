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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Gölbaşı'nda spora yetenekli çocuklar belirlenecek - ANKARA

Gölbaşı'nda spora yetenekli çocuklar belirlenecek - ANKARA

- Gölbaşı İlçe Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan konuşması - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay konuşması - Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş konuşması Gölbaşı'nda spora yetenekli çocuklar belirlenecekANKARA (AA) - Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde okullarda yapılacak çalışmayla 8 - 12 yaş grubu öğrenciler arasında spor dallarına yetenekli çocuklar belirlenerek yönlendirilecek.Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle yürütülecek Sportif Yetenek Tarama, Yönlendirme ve Takip Projesi için protokol imzalandı.Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, 2 yıl süreyle devam edecek projeyle ilçedeki okullarda 8 - 12 yaş gurubu yaklaşık 5 bin 500 öğrencinin sportif yetenek açısından taranacağını ve yetenekli oldukları spor branşlarına yönlendirileceğini belirtti.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da belediye olarak spora önem verdiklerini belirterek, projenin içinde yer almaktan gurur duyduklarını aktardı. Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ise projenin bir tespit çalışması olmasının ötesinde toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:"Sadece yetenekli çocukları seçmek değil, aslında spor bilinci ve kültürünü zenginleştirmeyi amaçlayan bir projedir. Ülkemizde eksik olan spor kültürü ve bilincine çok büyük bir katkı vereceğini düşünüyorum. Gölbaşı’nın geleceğine önemli bir damga vuracaktır."

İmza Töreni Farkındalık Sosyal Sorumluluk Projesi Spor Bilinci Sosyal Sorumluluk 

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