Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gökyüzü renklendi - ESKİŞEHİR

Gökyüzü renklendi - ESKİŞEHİR

- Etkinlikten detaylar Eskişehir 'de gökyüzü renklendi - Sivrihisar ilçesindeki "Sivrihisar Model Uçak ve Paraşüt Festivali"nde paraşütçüler ve model uçak tutkunları gösteri gerçekleştirdi - Festivalde Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ile ülkenin ilk profesyonel akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk gösteri uçuşu yaptıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'in Sivrihisar ilçesinde organize edilen "Sivrihisar Model Uçak ve Paraşüt Festivali 2019"da katılımcılar gökyüzünü renklendirdi.Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirilen festivale birçok kentten 28 paraşütçü ve 33 model uçak tutkunu katıldı.
Ücretsiz gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, uçuş simülatörleriyle eğlenceli vakit geçirip, açılan stantlarda alışveriş yapma fırsatı da buldu.Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, kırmızı renkli "Pitts S2 - B" uçağıyla, ülkenin ilk profesyonel akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk ise "Mor Menekşe" adlı uçağıyla gösteri uçuşu yaptı.Etkinlik kapsamında yarın da gösteriler gerçekleştirilecek.

Alışveriş Akrobasi Pilotu Gökyüzü Gösteri Uçuşu Paraşütçü 

İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı