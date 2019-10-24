Göksel Gümüşdağ: “Ülke puanı için önemli bir galibiyet”



- Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Wolfsberger karşısında galip gelerek ülke puanına katkıda bulundukları için çok mutlu olduğunu söyledi.



M.Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Avusturya temsilcisi Wolfsberger’i 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Geçen maçta son dakika talihsiz bir gol yedik, maç berabere bitti. Bugün güzel bir mücadele oldu. Bu takım Mönchengladbach’ı evinde 4-0 yendi. Genç bir takım, buna rağmen arkadaşlarımız güzel mücadele etti. Bütün oyuncularımızı, hocamızı tebrik ediyorum. Roma galip gelince de puan durumu 5, 4, 4, 2 gibi oldu. Herkes aynı noktaya geldi. Artık bundan sonra deplasmandaki bir puan bile önemli. Biz de 4 puan yaptık, herkesin 3’er maçı var. Dolayısıyla herkesin birinci, ikinci çıkma şansı bile var. Önemli bir puan aldık. İnanıyorum ki deplasmanda da puan alıp döneceğiz. 5 sezon bitti, 6. sezonda da artık biz de bir tecrübe kazanmaya başladık. Ülke puanımız için de çok önemli” ifadelerini kullandı. “UEFA çifte standartı bıraksın” İrfan Can ve arkadaşlarının golden sonra verdiği asker selamı hakkında da konuşan Gümüşdağ, "Hepimiz Mehmetçiğiz. Biz hep öyle doğarız. Türk milleti doğarken Mehmetçik doğar. Dolayısıyla duygusunu, sevgisini haklı bir mücadelemizde terör örgütüne karşı duygularını asker selamıyla Mehmetçiğe yollamak, komutanlarımıza yollamak en doğal hakkımız. Kimin ne düşündüğü çok önemli değil. UEFA’nın bu çifte standardı bırakması lazım. Aynı selamı Fransız oyuncu Macron’a verdiği zaman bir problem yok. Bizim oyuncumuz bırakın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a selam vermeyi, sahadaki golden sonra verdiği asker selamından dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Ben, ‘gol olur inşallah selamı verirsiniz’ dedim. Onlar da bu hediyeyi Mehmetçiğimize yolladılar. Biz bundan sadece onur duyarız. Ben bugün rakip takımın başkanına teşekkür ettim. Çünkü asker selamının bir duygu olduğu yönünde bir demeç vermiş” diye konuştu.

“Her geçen gün daha iyi oluyoruz” Başakşehir olarak A Milli Takım’a birçok oyuncu verdiklerini hatırlatan Başkan Gümüşdağ, “İrfan Can’ın golünden sonra çok mutlu olduk. Biliyorsunuz Başakşehir’de milli takımda 3 tane oyuncumuz var. Mert, İrfan Can ve Mahmut. Artı iki diyorum. Emre de futbolu bırakacakken onu Fenerbahçe’ye ve milli takıma kazandırmış olduk. Tabii Cengiz Ünder de var. Çok şükür Başakşehir her geçen gün daha iyi gidiyor. Beşiktaş galiba son anda penaltıyı kaçırmış, ona çok üzüldüm. İnşallah Trabzon galip gelir” şeklinde konuştu.

“Ahmet Ağaoğlu’na destek vereceğiz” Kulüpler Birliği başkanlığını düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine de Gümüşdağ, “Ben Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını 3 yıl onurlu, şerefli yaptım. Burada her kulüp başkanı bunu yapacak kalitede. Tüm kulüp başkanları aradı beni, böyle bir teveccüh gösterdiler. Aday olmayacağımı söyledim. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun genel anlamda bir düşüncesi olduğunu biliyorum. Ahmet beye de biz destek vereceğiz. Mehmet Sepil’in de yeni dönemde kulüpler birliğine faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.





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