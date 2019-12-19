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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Göksel Gümüşdağ, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - İSTANBUL

Göksel Gümüşdağ, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - İSTANBUL

Göksel Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - İSTANBUL - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın fotoğraflara bakması - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ'ın fotoğrafları oylamasıGöksel Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıİSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Gümüşdağ; haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı.Göksel Gümüşdağ, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'e ait "İsrail polisinden Mescid - i Aksa'da saldırı" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde İsa Terli imzası taşıyan " İstanbul 'un incisi" fotoğrafını seçti.Başkan Gümüşdağ, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Polis Muhabir Yurt Dışı İsrail Saldırı 

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