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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Göksel Gümüşdağ: '17 başkanımız Kopenhag maçına gelecek'

Göksel Gümüşdağ: '17 başkanımız Kopenhag maçına gelecek'

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları

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- Göksel Gümüşdağ: "17 başkanımız Kopenhag maçına gelecek" İSTANBUL

- Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 12 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacakları maç için yaptığı çağrı doğrultusunda 17 kulüp başkanının katılacağını söyledi.

Kulüpler Birliği toplantısının ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dünkü yaptığı basın toplantısında yaptığı çağrıyı Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısındaki tüm başkanlara bir kez daha yaptığını belirten Gümüşdağ, "12 Mart'ta yapacağımız Başakşehir-Kopenhag maçına hangi takımın taraftarı olursa olsun herkesi istediği forma ile Başakşehir Stadı'nda ağırlamaya hazırız. Sporting maçında Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı, Trabzonlu, Sivaslı çok misafirimiz ardı. Bundan rahatsızlık değil, mutluluk duyarız. Bayrak ve tişörtümüz olacak. Malum süreç bize farklı bir misyon yükledi. Hepimiz aslında ligde rakibimiz ama Avrupa'da bir olduğumuzu, zor günlerde kenetlenebildiğimizi gösterebilmek için 17 kulüp başkanına davet yaptım. Hepsi de memnuniyetle karşıladı ve katılacaklarını ifade ettiler. Kendilerine davetiye yollamıştım. Federasyon başkanımız ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu Bey de katılıyor. Aynı zamanda eski federasyon başkanlarımız ve milli takım hocalarımız da başta Fatih Terim, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı... Onları da davet ederek inşallah o gün Türkiye'ye tam bir birliktelik mesajı vermek istiyoruz. Gerek UEFA gerek FIFA gerek dünya futbolseverlerine göstermek istiyoruz. Tüm kulüplere davete verdikleri cevaptan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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