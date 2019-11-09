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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Giresunspor - Osmanlıspor maçının ardından

Giresunspor - Osmanlıspor maçının ardından

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun açıklamaları

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Allah Rektör 

-Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Turan İnce'nin açıklamaları

- GİRESUN

- TFF 1. Lig'in 11. haftasında Giresunspor, sahasında Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, “Sonuç mutluluk verici, önemli bir maçtı. Bu maçı mutlak suretle kazanmalıydık. Üsteki takımlarla aradaki farkı kapatmalıydık. Osmanlıspor diri ve koşan bir takım. İlk yarı bizim için sorunlu geçti. İkinci yarı lehimize iyi geçti. Bundan sonra çıkışımızı inşallah sürdürürüz. Üsttekiler 18 puan yaptı, biz de 12 puana yükselerek farkı 6 puana düşürdük. Bu da bizim için iyi oldu. Oyuncularımızı kutluyorum” dedi.
Osmanlıspor cephesi Yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini ifade eden Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Turan İnce ise “Osmanlıspor, ilk devre istediğimiz düzeyde iyi top oynayan pozisyona giren takım oldu. Genç bir takımız avantaj ve dezavantajları oluyor. Bugün dezavantajları gördük. İkinci devrede ise basit hareketlerle bireysel hatalar yaşadık. Bundan sonraki haftalarda bu bireysel hataları yapmamaya çalışacağız ” diye konuştu.

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