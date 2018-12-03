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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Giresunspor kongreye gidiyor

Giresunspor kongreye gidiyor

Mustafa Bozbağı'ın açıklaması

- - Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ:- “Giresunspor’u yokuşa sürecek, farklı bir duruma sokacak bir izlenim alırsam kesinlikle adayım” GİRESUN

İstifa Toplantı Allah 


- Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Olağanüstü Genel Kurul'a gitmek için karar aldıklarını söyledi.

Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını söyledi.

Bozbağ, kongre öncesi Giresunspor’u yokuşa sürecek, farklı duruma sokacak bir izlenim alırsa kesinlikle tekrar aday olacağını belirterek, “Birincisi 21, ikincisi 28 Aralık tarihlerinde kongremiz var. Ben göreve geldiğimde zaten Giresunspor’un bin 100, bin 200 civarında üyesi vardı. Ben kimsenin üyesini silmedim, kimsenin üyesiyle ilgili düşürme yapmadım. Aidat borçları var, bunları yatıranlar oy kullanabilecek. Sadece bunun için herkesi aidatını yatırmaya davet ediyorum. Ben adaylığımın nasıl olacağını daha önceki basın toplantılarında söyledim. Giresunspor’u yokuşa sürecek, Giresunspor’u farklı duruma sokacak bir izlenim alırsam kesinlikle adayım” ifadelerini kullandı. Kongre kararı almış bir yönetimi istifaya çağıranları da anlamadığını kaydeden Bozbağ, stadın bu çağrıya katılmamasının ise kendi açısından müthiş bir şey olduğunu ifade etti.
Başkan Mustafa Bozbağ, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Maçın skoru oynan futbolun karşılığı değil. Zaten üçüncü golden sonra oyundan koptuk. Burada benim anlamadığım bir tek konu şudur; kongre kararı almış bir yönetim kurulu için hala istifa diye bağıran bir grubun amacının ne olduğunu ben hala anlamadım. Ama benim görüşüm; amaç Mustafa Bozbağ bir daha dönmesin. Öyle görünüyor ama buna stadın katılmaması benim açımdan müthiş bir şey. Ben tüm Giresun halkına çok teşekkür ediyorum. Giresun’da görev yaptık ve halen de devam ediyoruz. Giresunspor’un kötü sonucu ve girdiği çıkmaz bizi üzer. O yüzden inşallah kongre sürecinde her şey daha farklı olacak.”
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