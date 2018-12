Giresunspor - Fenerbahçe maçının ardından

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Giresunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada ikinci yarı için önemli kararlar aldıklarını ve bu kararları ilerleyen günlerde paylaşacaklarını söyledi.



Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Fenerbahçe, Giresunspor'u 5-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, "Bugün iyi bir skor aldık. Gidişimizi düşünecek olursak sağlıklı bir skor alamadık. Takım savunması sorunu yaşıyoruz. Bu sorunu gidermemiz halinde daha iyi bir takım haline gelebiliriz. Hiçbir arkadaşımızın savunma zaafından bahsedemeyiz. Bugünkü maçın farklı olması kaliteli olduğunu gösterir. Geldiğimiz noktada ikinci dönemin başlangıcına adım atacağız. Önümüzdeki planı açıklayacağız. Hedefimiz büyüktür. Bu hedeflerimizi paylaşacağız. Her karşılaşmamızı kazanmak için oynamak bir vizyonumuzdur. Bir arkadaşımızı kaza ile kaybettik, üzücü olaylar yaşadık. Bütün camiamızla bir bütün olup ikinci yarı vizyonunu gerçekleştirip, bir arada olacağız. Takımda oynayan bütün oyuncular her türlü zorluğa, sürprize hazır olmalı. Bu kadronun böyle sahaya çıkması zorunlu bir durumdur” diye konuştu.

Giresunspor cephesi Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise iyi mücadele etmelerine rağmen Fenerbahçe’ye karşı güçlerinin yetmediğini ifade etti.

Kalpar, “Kaygan bir zeminde çok gollü olan bir maçtı. Her iki takım da top oynamaya çalıştı. Lig maçında kazanabilme mücadelesi olan bir takımız. Bu takıma da gücümüz yetmedi. Fenerbahçe güçlü bir takım bizim gücümüz de belli. Bu maçta gençleri oynattık, gençlerimize fırsat verdik ve tebrik ederiz” ifadelerini kullandı..