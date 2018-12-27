Giresunspor'da olağanüstü kongre günü

-Protokol detayları

-Mustafa Bozbağ konuşma

-Oy Kullanma detayları



- - Giresunspor tesislerinde başlayan kongreye tek liste ile gidildi GİRESUN



- Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da olağanüstü kongre heyecanı yaşanıyor. Mevcut Başkan Mustafa Bozbağ’ın aday olmadığı kongreye Giresunspor Asbaşkanı Sacit Ali Eren’in hazırladığı liste ile gidildi. 449 üyenin oy kullanabildiği kongreye 153 üye katıldı ve 134 üye oy kullandı. Oy kullanma işlemi öncesi konuşan görevi devreden Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, şu ana kadar 23 milyon lira borç ödediklerini belirtti.

Hem Giresunspor hem de Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bıraktığını kaydeden Bozbağ, “Burada bazı şeyleri söylemek olmaz ama ben Giresunspor ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı olarak görevimi bırakıyorum. Bunun sebebi de şudur; gelirken de söyledim, giderken de söylüyorum, 'ben işçimin, futbolcunun parasını veremediğim yerde başkanlık yapmam' dedim, şu anda veremiyorum" dedi.

Giresunspor'un geçmişten gelen borcu olmadığını fakat kulübün sadece bu dönemki futbolculara 5,5 milyon lira borcu olduğunu kaydeden Bozbağ, yeni başkan Sacit Ali Eren'in kendi yönetiminden gelen bir isim olduğun hatırlattı. Mustafa Bozbağ, "Giresunspor'u ben kesinlikle arkadaşlarıyla beraber borçlanmadan götüreceğine eminim. Başarılı olur, olunmaz onu artık hep beraber göreceğiz. İnşallah başarılı olurlar ama Giresunspor'un öyle ödenmeyecek bir borcu yoktur” ifadelerini kullandı. Öte yandan kongreye Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Kerim Aksu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, AK Parti Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, siyasi parti temsilcileriyle kongre üyeleri katıldı.

Sacit Ali Eren başkanlığında yeni seçilen yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Metin Koç, Said Safi, Nurhak Karaahmetoğlu, Sedat Karabıçak, Mehmet Fevzi Usta, Eyüp Coşkun, Mustafa Çakmak, Ferhat Karademir, İsmail Demir, Ömer Patan, Hüseyin İpek, İsmail Kurt, Uğur Ali Tekbaş, Cemal Çabukusta, Ziya Pamukoğlu.”

