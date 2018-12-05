Giray Bulak: 'Kupa henüz geçmiş değil'



- Balıkesir Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, 2-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası, "Sonuçta bugün birinci ayağı geçtik, bir de bunun ikinci ayağı var" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk karşılaşmasında Balıkesir Baltok deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Balıkesir Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, iki takımın da amacının kupa olmadığını dile getirerek, “İki takımın da iyi oynayabileceği bir maç olacağını düşünmüştüm ve öyle de oldu. Daha çok biz topu Rizespor’a vererek kontrollü oynadık. Geçiş futbolunu iyi biliyoruz. İyi pas yapabilmemiz de bizim özelliğimiz zaten. Kupa iki takımın da amacı değil. İki takımın da amacı bulundukları ligde korunaklı yerde olabilmek. Dolayısıyla onlar da bugün düşünerek oynadı. Kupa henüz geçmiş değil. Sonuçta bugün birinci ayağı geçtik, bir de bunun ikinci ayağı var. Bugün oynadığımız tempolu oyun bizi mutlu etti. Bizim 18 kişilik bir kadromuz var. Birbirimize tutunarak uçmaya çalışıyoruz. Hem kupada hem ligde 18 kişilik kadromuz ile devam ediyoruz. Rizespor’a bundan sonra başarılar diliyorum. Amaları olan Süper Lig’de kalmayı başarabilirler. Bizim ekonomik sıkıntılarımız zorluklarımız var. Geçen seneden transfer yasaklıyız, bu sene transfer yasağımız var. Herkes güçlenirken biz yine transfer yapamayacağız ve bu dar kadro ile ligin sonunu bekleyeceğiz” dedi.



