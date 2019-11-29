

- Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, “Bu ağır mağlubiyet umarım bize iyi bir ders olur. Silkeleniriz ve toparlanırız” diye konuştu.

TFF 1. Lig’in 13. hafta maçında Fatih Karagümrük deplasmanda İstanbulspor’a 4-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, oyuncularını bugün tanıyamadığını ifade ederek, “Bize şaka yaptılar. İyi bir hoş geldin olmadı. Dolayısıyla ilk maçın avantajını kullanamadık. Ama 4-0 ağır mağlubiyeti aldık. Oyuncularım hem bizlerin hem de daha farklı düşünceleri olacaktır. Dolayısıyla bundan kurtulmamız sıyrılmamız ancak önümüzdeki maçlarda olacaktır. Karagümrük çok fazla kaldırmaz. Bu açıdan baktığımızda bizin önümüzdeki haftalarda mutlaka sonuca yönelik ve puana yönelik kendi avantajlarımızı değerlendirip kullanmamız lazım. Şok bir golle başladık. İlk ara topunda dengesiz yakalanmamız, ikinci golde ayağımızdaki topu rakibe vermemizle şok bir skorla devre arasına girdik. İkinci yarı presle oyunu elimize geçirdik ama bir gol yapamadık. Rakipte iyi kapandı. 1 gol atabilseydik oyunu çevirebilirdik ortak olabilirdik. Yüksek oyuncumuzun çok olmasına rağmen pozisyonları değerlendiremedik. Rakibi umursamaz, agresif olmazsanız bunlara yakalanacaksınız. Biz Karagümrük olarak hedeflerimizi çok fazla bir kenara koyamayız. Bunun üzerine mutlaka gideceğiz. Bu ağır mağlubiyet umarım bize iyi bir ders olur. Silkeleniriz ve toparlanırız” dedi.





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