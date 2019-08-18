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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Giray Bulak: “Bazı oyuncularla çok fazla mesafe kat edeceğimizi düşünmüyorum” İzle

Giray Bulak: “Bazı oyuncularla çok fazla mesafe kat edeceğimizi düşünmüyorum” İzle

Giray Bulak'ın açıklamaları

( ANKARA )- Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak:- “(Maçın hakemi hakkında) Gerekli yerlere onun hakkında mesajlarımızı vereceğiz, telefonlarımızı açacağız” ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- TFF 1. Lig 2019-2020 Sezonu’nun ilk hafta karşılaşmasında, Osmanlıspor evinde Boluspor’u mağlup etti. Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Giray Bulak, “Osmanlıspor belki daha yeni oyuncularla oynadı ama bu kadro birbirini tanıyan kadro, 1 - 2 yıldır bu çocuklar yetişiyor. Gerekli oyun tarzında oyun becerisini geliştirmiş çocuklar, dolayısıyla bizim daha yeni yan yana gelmemiz maça olumsuz yansıdı” ifadelerini kullandı. Kadroda değişikliklere gidileceğinin sinyallerini veren Bulak, “Bir parça savunma oyuncularımız dripling yapabilseydi rakibi oyundan düşürebilirdik. Yapamadık ama rakibimiz bize bunu göstermişti. İlk maç olması bize bazı mesajlar verecektir. Bazı oyuncularla çok fazla mesafe kat edeceğimizi düşünmüyorum” diye konuştu.
Oyunun kırılma anının hakemin “anlamsız” faulü olduğunu öne süren Bulak, “Böyle maç yönetilir mi ? Bütün takdiratını onlardan yana kullandı. Şimdi rakip kazanmış oldu ama kırılma anını maalesef hakem belirledi. Gerekli yerlere onun hakkında mesajlarımızı vereceğiz, telefonlarımızı açacağız. 3 puan aldığı için rakibi kutluyoruz” dedi.

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