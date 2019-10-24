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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gerhard Struber: 'Başakşehir’den 1 puan bekliyorduk'

Gerhard Struber: 'Başakşehir’den 1 puan bekliyorduk'

Wolfsberger Teknik Direktörü Gerhard Struber'in açıklamaları

- Gerhard Struber: "Başakşehir’den 1 puan bekliyorduk" İSTANBUL

Kabil Rektör Basın Mensupları 


- Wolfsberger Teknik Direktörü Gerhard Struber, Başakşehir karşısında beklemedikleri anda gol yediklerini ifade ederek, 1 puan almayı umduklarını dile getirdi. UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında Wolfsberger, deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Wolfsberger Teknik Direktörü Gerhard Struber, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir’i galibiyetten dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan deneyimli çalıştırıcı, “Oyunun büyük bölümünde aynı seviyelerdeydik. Bu yüzden oldukça üzüntülüyüz. Oyun planımıza sadık kaldık. Maçın büyük bölümünde fark oluşturacak oyunu ortaya koyamadık. Pozisyonları değerlendiremedik. Beklemediğimiz anda gol yedik. Bu maçtan 1 puan bekliyorduk. Son dakikalarda golü yememize rağmen iyi baskı oluşturduk. Deplasmanda eşit derecede oynanan maçlarda pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız” şeklinde konuştu.
"Her takımın gruptan çıkabilme ihtimali yüksek" UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki takımların gruptan çıkma şansına değinen Struber, “Grubun son hali enteresan oldu. Her takımın gruptan çıkabilme ihtimali yüksek. Aslında takımların yakın güçte olduğunu gördük. Bugünkü sonuçla ilgili ders çıkarıp, bir sonraki maça rakibi daha çözmüş şekilde olacağız” ifadelerini kullandı. "Risk alsaydık daha iyi bir sonuç alabilirdik" Struber, turuncu-lacivertlilerin düzenli bir savunma ortaya koyduklarını vurgulayarak, “Rakibimiz savunma konusunda sıkıydı. Pozisyon vermeme konusunda inatçıydılar. Oyun planına sadık kaldıklarını düşünüyorum. Bizim yapmamız gereken risk alıp pozisyon peşinde koşmaktı. Risk alarak çok daha iyi bir sonuç alabilirdik" diye konuştu.

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