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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Gercüş’te Galatasaray aşkı dağlarda Haberi

Gercüş’te Galatasaray aşkı dağlarda Haberi

Galata saray taraftarların dev bayrağı asarken cep telefonuyla çekimleri

Uzunlu Atakule Çekim Şampiyon Cep Telefonu 

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- - Batman'ın Gercüş ilçesinde bir grup taraftar, 50 metre uzunluğundaki Galatasaray bayrağını kentin en yüksek tepesine astı BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesinde bir grup Galatasaray taraftarı, şampiyonluk kutlamaları kapsamında hazırladıkları 50 metrelik bayrağı, ilçenin en yüksek tepesine astı. Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek bitime bir hafta kala ligi birinci sırada bitirmeyi garantileyen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Kutlamalar tüm Türkiye'de olduğu gibi Batman'ın Gercüş ilçesinde de devam ediyor. Bu kapsamda bir grup Galatasaray taraftarı şampiyonluklarını, hazırladıkları 50 metrelik bayrakla kutlamaya başladı.
Taraftarlar dev bayrağa ilçede yer bulamayınca, kentin en yüksek bölgesi olan Latakuler tepesine astı. Galatasaraylı taraftarlardan Süleymen Öner, 50 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki bayrağı Latakuler tepesine astıklarını söyledi.

Öner, "Bayrak çok büyük olduğundan ilçe merkezinde yer bulamadık. Bu nedenle de kentin en yüksek tepesine asmak istedik ve yaptık" dedi.

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