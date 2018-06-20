Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan amatör kulüplere destek - RİZE
- Gençlik ve Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Amatör kulüplerin yöneticileriyle bir araya gelmesi - Bakan Osman Aşkın Bak'ın konuşması - Bakan Bak'a hediye takdim edilmesiGençlik ve Spor Bakanlığı'ndan amatör kulüplere destek - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - " Amatör kulüplerin yöneticileri sokaktaki çocukları uyuşturucudan, içkiden, kötü alışkanlıklardan kurtarıp sahalara getiren onlara bir kişilik kazandıran topluma kazandıran birer kahramandır"RİZE (AA) - Gençlik ve Bakanı Osman Aşkın Bak, " Amatör kulüplerin yöneticileri sokaktaki çocukları uyuşturucudan, içkiden, kötü alışkanlıklardan kurtarıp sahalara getiren onlara bir kişilik kazandıran topluma kazandıran birer kahramandır." dedi. Bak, Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından amatör kulüplere maddi ve malzeme yardımı yapılması için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de amatör sporlara 100 milyon liranın üzerinde yardım yaptıklarını belirtti. Bak, Türkiye'de her ilçeye gençlik merkezi yapılması için çalışma başlattıklarını, Rize 'de de aynı çalışmaların sürdüğünü, Rize 'deki amatör futbol sahasının ihale tarihinin belirlendiğini söyledi.
Türkiye'de amatör spora en büyük yardımın Recep Tayyip Erdoğan döneminde başladığını ve yapıldığını ifade eden Bak, amatör sporu bildiklerini, soyunma odalarından, çamur sahalardan geldiklerini ifade etti. Türkiye'nin her yerinde yatırım yaptıklarına değinen Bak, "Spor Toto 2002 yılından bu yana Türkiye'nin bir çok yerinde büyüklü küçüklü 4 bin halı saha yaptı. En son 17 tanesini Rize 'de yaparak hizmete açtık. Amatöre destek artarak devam ediyor. Amatör kulüplerin yöneticileri sokaktaki çocukları uyuşturucudan, içkiden, kötü alışkanlıklardan kurtarıp sahalara getiren onlara bir kişilik kazandıran topluma kazandıran birer kahramandır." diye konuştu. Türkiye'de Rafting Federasyonunu Gelişmekte Olan Spor Federasyonundan ayırarak bağımsız hale getirdiklerine değinen Bak, "Ardeşen Fırtına Vadisi'nin dünyanın sayılı rafting alanlarından yapacağız. Bir hukuki sorunu var. çözülmesinin ardıdnan büyük organizasyonların yapılacağı rafting tesisi yapacağız. Bölgemiz doğa sporları ekseninde gelişiyor." ifadelerini kullandı.En büyük görevlerinden birinin gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması olduğuna değinen Bak, bu nedenle amatör spor kulüplerinin sayısının artırıldığını sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından amatör spor kulüplerine destek veren kişilere plaket verildi. Kulüp temsilcilerine malzemeleri teslim edildi.Yardımların dağıtılması ile kulüplere toplamda 1 milyon 139 bin lira yardım yapılmış olacak.