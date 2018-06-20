Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Trabzon’da

-Bakan Bak'ın açıklamaları

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- - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:- “Türkiye organizasyon ve tesis konusunda çok üst düzeylere ulaştı”- Amatör maçlar da Akyazı'da oynanacak TRABZON



- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Akyazı Şenol Güneş Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde yıkılan Avni Aker Stadı’nın yanında bulunan ve özellikle amatör küme maçlarının oynandığı Yavuz Selim Stadının da yıkılacak olması nedeniyle Akyazı’daki Şenol Güneş Kompleksi içinde yer alan antrenman sahalarını inceleyen Bakan Bak, buraya çok yakında tribün yapılacağını ve amatör maçların burada oynanacağı müjdesini verdi. Beraberinde Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti Milletvekili adayı Selçuk Çebi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile birlikte incelemelerde bulunan Bakan Bak, burada değerlendirmelerde bulundu. Trabzon’un bir spor kenti olduğunu kaydeden Bakan Bak, “Trabzon bir spor kenti. Burada amatör kümeden, alt yapıdan yetişecek çocuklar bizim için önemli. Buradaki tesisleri amatörlerin hizmetine sunmak için il müdürlüğümüzün yaptığı çalışma valimizin ve siyasilerimizin talepleri doğrultusunda değerlendirme yaparak buranın daha etkin kullanılması adına ve kulüplerimize de alan sağlayacak. Arkadaşlarımız bir proje yürüttü bende talimat verdim ve parasını yolluyoruz. Yakında ihaleye çıkacak Trabzon amatörü için önemli bir yer olacak. Eski stat olan Avni Aker’in yerine Millet Bahçesi yapılacak. Orada Yavuz Selim sahası var, spor salonu var. Spor salonunu Beşirli'de yaptık. Trabzon'daki amatörlerimizin de müsabakalarını yapacakları bir alan olsun ve seyircilerde rahat etsin diye böyle bir projeyi Gençlik Spor İl Müdürlüğü bize sundu. Bu yaklaşık 8 buçuk milyon TL’ lik bir proje inşallah Trabzon’a kazandırırız" dedi.

Türkiye’nin gerek organizasyonlar gerekse tesis konusunda üst düzeye ulaştığını kaydeden Bakan Bak, “Türkiye organizasyon ve tesis konusunda çok üst düzeylere ulaştı. Son dönemde sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok yoğun bir şekilde her yerde tesis yapıyoruz. Burası yani Şenol Güneş Spor Kompleksi bölgemiz için önemli bir kazanım. Türkiye’nin her yerinde tesisler yapıyoruz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na adayız. Yapılan stadyumlar UEFA standartlarının üstünde. Bunun neticesinde 2020 UEFA Şampiyonlar ligi finali İstanbul’da oynanacak. 2019 Süper Kupa Finali İstanbul’da yapılıyor. Salonları görüyorsunuz. Trabzon daha önce Karadeniz oyunlarını organize etti. O nedenle pek çok tesisleri var. Ülkemizdeki diğer illerimizde de yaklaşık 34 tane stat projemiz var. Bunların 17 tanesini tamamladık. Bu yıl sonunda 5-6 tane daha tamamlıyoruz, bitiriyoruz. Ondan sonra yeni projeler var, onların ihalelerine çıkıyoruz. Spor salonları yüzme havuzları. AK Parti iktidara geldiği zaman elle sayılacak kadar üst düzeydeki salon sayısı bin 575 iken bugün bu sayı 5 binlere dayandı. 16 yıl içerisinde yaklaşık 3 bin 500 tane yeni sayılar tesisler bunlar. Bir tesis seferberliği var” diye konuştu.

"5-6 milyon öğrenci yetenek taramasından geçirilecek" Önemli projeler arasında yer alan yetenek taramasında önemli mesafeler aldıklarını kaydeden Bakan Bak, “Bizim başlattığımız çok önemli bir proje var. Yetenek taraması yapıyoruz. İlkokullarda üçüncü sınıfa giden öğrencilerde şu ana kadar 425 bin öğrencinin yetenek taraması yaptık. Yılsonuna kadar 1 milyon öğrencinin yetenek taraması tamamlanacak. Önümüzdeki yıl da 5-6 milyon öğrencinin yetenek taramasını yapacağız. Bu çok önemli bir atılım. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yürütüyoruz. İnanıyoruz ki buradan da en iyi futbolcular, sporcular olimpiyat şampiyonları Avrupa şampiyonları çıkacak. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ülkemiz genç nüfusa sahip pek çok başarıları hedefleyen 2020 Tokyo olimpiyatlarını hedefleyen bir yapımız var. İnşallah Trabzon’dan da başarılı sporcular yetiştireceğiz, ülkemize hediye edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili sorulan soruya Bakan Bak, “O konuyu Kulüpler Birliği değerlendirecek. Onların kendi içerisinde değerlendireceği bir durum” diye cevapladı.

