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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 'EURO 2026 Kış Olimpiyatları’nda Erzurum için görüşmelere başladık' -1-

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 'EURO 2026 Kış Olimpiyatları’nda Erzurum için görüşmelere başladık' -1-

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "EURO 2026 Kış Olimpiyatları’nda Erzurum için görüşmelere başladık"- "Terör örgütleri uyuşturucu ile militan yetiştiriyor" İSTANBUL

Vergi Geliri Terörle Mücadele Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Harekete Geç 


- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Kış Olimpiyatları’nda Erzurum için diyalog sürecini başlattıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir gazetenin düzenlediği Türkiye Spor Zirvesi’ne katıldı.
Programın açılış oturumunda açıklamalarda bulunan Bakan Bak, Türkiye’nin birçok organizasyona talip olduğunu ifade ederek, "EURO 2024'e adayız. Almanya'yla çekişiyoruz. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı yapmayı hak ediyor. Ülkemize bu yakışır. Üzerimize düşeni Türkiye Futbol Federasyonu'yla yürütüyoruz. 2026 Kış Olimpiyatları için Erzurum'un diyalog sürecini başlattık. Herkese görevler düşüyor. Oradaki tesislerimizle 6 aday ülkeyle yarışıyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
"Terör örgütleri uyuşturucuyu kullanarak militan yetiştiriyor" Bakanlık olarak uyuşturucuyla mücadeleye büyük önem verdiklerini söyleyen Bakan Osman Aşkın Bak, "Spor, bir yaşam tarzı ve kişilerin günlerini, haftalarını planlayan bir etkinlik. Bakanlık olarak özellikle toplumumuzu tehdit eden uyuşturucuyla mücadeleyle başlamak istiyorum. Uyuşturucuyla mücadelede en önemli araç spordur. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu var. Burada yer alan 8 bakanlık var ve bunlardan biri biziz. Bakanlık olarak biz önleyici noktadayız. Rehabilitasyon sürecinde de etkin rol oynuyoruz. Toplumumuzu tehdit eden ciddi bir uyuşturucu konusu var. Uyuşturucu artık gençlerimizi o kadar çok tehdit ediyor ki bunun için önlemler almamız lazım. Uyuşturucuyla mücadele, biz de terörle mücadeleyle eş değer. Terör örgütleri, uyuşturucuyu kullanarak kendilerine militan yetiştiriyor. Önce uyuşturucuya alıştırıyorlar, sonra bunu kullanarak her türlü eylemi yapıyorlar. Uyuşturucu ile mücadeledeki en önemli argüman sporu kullanmak. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatıyla her yere spor tesisi yapmaya etkin bir şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.
"Sporun tabana yayılması lazım" Bakan Bak, okullardaki sporun harekete geçmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı'yla da çalışma içinde olduklarını belirterek, "Okul spor salonlarının hafta sonu ve yazın kullanıma açılması için de Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşüyoruz. Sporun tabana yayılması lazım" ifadelerini kullandı. "Yeni yasa amatör branşlarda devrimdir" Bakan Bak, Vergi Kanunları ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki yasanın amatör sporlar için bir devrim olduğunu vurgulayarak, bu yasa sayesinde 250-300 milyon lira gibi bir vergi gelirinin amatör branşlara harcanacağını söyledi.

Bakan Bak, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: "TBMM'den çıkan profesyonel faaliyetler elde edilen vergilerin, o takımın amatör branşlarına harcamasıyla ilgili kanun çok önemli bir konu. Bunun için Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve TBMM'de destek olanlara teşekkür ediyorum. Amatör branşlar da bu bir devrimdir. Bu Maliye Bakanlığı ve bizim tarafımızdan da denetlenecek Kulüplerimizbu yasadan önce amatörlerden dolayı bütçede açık yaşadıklarını söylüyorlardı. Artık bu da halloldu. Büyük kulüplerimiz büyük yatırımlar yapacak. Yüzyılı aşmış bu çınarların amatör branşlara daha fazla destek vermesini istiyoruz. Gelecek olimpiyatta Türkiye çok daha iyi yerlere gelecek. Güreşe de bu kulüplerin destek vereceğine inanıyorum." Osman Aşkın Bak, yasa dışı bahisle de büyük bir mücadele verdiklerini dile getirerek, futbolda altyapıya da ciddi yatırımlar yapılması gerektiğini anlatarak sözlerini tamamladı.
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