Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi - TEKİRDAĞ Video
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Çanakkale Türküsü"nü söyledi - TEKİRDAĞ - Bakan Kasapoğlu'nun gençlerle birlikte Çanakkale Türküsü'nü okuması - Bakan Kasapoğlu'nun Ne Ağlarsın türküsüne eşlik etmesi - Kendisini sosyal medya üzerinden çaya davet eden gençlerle kafede buluşmasıTEKİRDAĞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekirdağ Gençlik Merkezini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu daha sonra kendisini sosyal medya üzerinden çaya davet eden gençlerle biraraya geldi. Gençlik Merkezi ziyaretinde gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu saz eşliğinde "Çanakkale Türküsü"nü söyledi.
Daha sonra kendisini sosyal medya üzerinden çaya davet eden gençlerle bir kafede buluşan bakan Kasapoğlu gençlerle sohbet etti.
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