Gençlik ve Spor Bakanı Bak nikah şahidi oldu - ZONGULDAK
- Bakan Bak'ın ziyaretlerinden görüntüler - Nikah töreninden görüntüler - Bakan Bak'ın konuşmasıGençlik ve Spor Bakanı Bak nikah şahidi olduZONGULDAK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zonguldak 'ta dünyaevine giren bir çiftin nikah şahidi oldu. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı ziyaretin ardından Bakanlık tarafından kentte yapımı devam eden spor komplekslerini gezen Bak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Bakan Bak, daha sonra partisinin Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Burak Güngör'ün, Kozlu ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen nikah törenine katıldı. Kozlu Belediye Başkanı Başkanı Kerim Yılmaz'ın kıydığı nikahta, çiftin şahitliğini Bakan Bak, Vali Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Hüseyin Özbakır ile Faruk Çaturoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ve Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya yaptı.Çifti kutlayan Bak, evlilik cüzdanını geline verdi. Bakan Bak, "Güzel anın mutluluğunu yaşıyorum. Gençlerimize güveniyoruz. Bölgemizde güçlü olmamız lazım. Buradan da Afrin'deki yiğitlerimize, aslan parçalarına ve Mehmetçiklerimize selamlarımızı iletiyorum." dedi.