Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Bu coğrafyada güçlü olmak lazım' - İZMİR
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Bu coğrafyada güçlü olmak lazım" - İZMİR - Bakan Bak'ın AK Parti Selçuk İlçe Başkanılığını ziyaret etmesi - Bakan Bak'ın vatandaşlarla selamlaşması - Bakan Bak'ın Altınordu tesislerini ziyaret etmesi - Bakan Bak'ın Alsancak Stadı'nda yüklenici firmadan stat inşaatı hakkında bilgi alması"Bu coğrafyada güçlü olmak lazım" - Gençlik ve Spor Bakanı Bak: - "Kim ne derse desin bu coğrafyada yaşamak kolay değil. Bu coğrafyada güçlü olmak lazım"İZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kim ne derse desin bu coğrafyada yaşamak kolay değil. Bu coğrafyada güçlü olmak lazım." dedi. AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bak, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini, oynanan oyunlara rağmen Türkiye'nin çok daha iyi noktalara geleceğini belirtti. Büyüme rakamlarının bunu gösterdiğini belirten Bak, şöyle konuştu:"Kim ne derse desin bu coğrafyada yaşamak kolay değil. Bu coğrafyada güçlü olmak lazım. Bu güçlü olmak da birlikten, beraberlikten geçiyor. Birbirimize saygı ve sevgimiz olacak, birbirimize inanacağız. Bizim için özellikle şu çok önemli, teşkilat, teşkilat, teşkilat. Teşkilata güvenmek lazım, inanmak lazım, teşkilatımızı her zaman desteklemek lazım." diye konuştu. - Metin Oktay Yerleşkesi ve Alsancak Stadı'nda incelemeDaha sonra Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ne geçen Bak, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan tesis ve kulübün yapısı hakkında bilgiler aldı. Bak, yerleşkedeki "Besi Hayvanları Örnek Yaşam Alanı"nda tavuk yumurtaları topladı ve sahalarda incelemelerde bulundu.Daha sonra yıkıldıktan sonra tekrar yapımına başlanan Alsancak Stadı'na giden Bak, yüklenici firmadan stat inşaatı hakkında bilgiler aldı.