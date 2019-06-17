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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Toplantıdan detaylar

- ANKARA

Akalan Toplantı Basın Mensupları 


- Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımları da yapıldı. İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Başkan Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
İlk bölümü basın mensuplarına açık olan toplantı daha sonra gazetecilerin salondan ayrılması ile devam etti. Toplantı sonunda yapılan açıklamada öncelikli olarak görev dağılımının ve gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi. Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı şu şekilde oldu: Başkan: Murat Cavcav Başkan Vekili: Arif Ölmez Genel Sekreter: İlke İğrek Sayman: Murat Öngelen İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Şahin Kartal Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Garip Ayaz Basın Sözcüsü: Musa Samur Altyapıdan Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Kerem Doğan Yönetim Kurulu Üyeleri: Merdan Hürmeydan Bülent Üstündağ Mehmet Emin Gür H. Kemal Yurttakalan Osman Kaçar Mahmut Alanya Canpolat Aras Özgür Erdem İncesu Talip Çankırı Kadir Kudret Hatipoğlu Ersin Özel
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