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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü - BOLU

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü - BOLU

- Gençlerbirliği'nin Bolu kampı - Antrenmandan detaylarGençlerbirliği'nin Bolu kampı - Başkent ekibi, yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüBOLU (AA) - Yeni sezon öncesinde Bolu 'da kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.Ankara ekibi, sabah antrenmanında koşu çalışması yaptı ve ayak tenisi oynadı.Akşam antrenmanına ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda çift kale maçla yaptı ve taktik çalıştı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.Başkent ekibi, yarın saat 17.00'de Kızılcahamam İlçe Gençlik Stadı'nda Azerbaycan takımı Sumqayıt ile hazırlık maçı yapkarşılaşacak.

Hazırlık Maçı 

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