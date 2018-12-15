Gençlerbirliği son dakikalarda güldü



- Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanan maçta Gazişehir Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Erkan Sözeri, “Oyuncularım şampiyon takım gibi oynadı” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 16. Haftasında ilk sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği, Gaziantep Gazişehir’i 2-1 mağlup etti. Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, oyuncularının gösterdiği reaksiyon dolayısıyla gurur duyduğunu belirterek, “Bugün maçın çok zorlu olacağını biliyorduk. 6 puanlık sonuçlara göre 12 puanlık bir maçtı. Maça istediğimiz gibi başladık. Pozisyonlar bulduk. Geçen hafta Denizli maçında da aynısı oldu. Pozisyonları değerlendiremedik. Daha sonra iyi oynarken 10 kişi kaldık. Yine oyunu yöneten bizdik. Çok iyi refleks verdi oyuncularım. 10 kişiyken de öne geçtik. Yine çok pozisyonlarımız var. İkinci yarıya başlar başlamaz hatamızdan golü kalemizde gördük. Oyuncularım hiç vazgeçmedi. 89. dakikada attığımız gol bize güzel bir 3 puan getirdi. Oyuncularım şampiyon takım gibi oynadı. İkili mücadeleleri kazandılar. Reaksiyon verdiler. Ve maçı kazanmayı çok istedik. İstediğimiz için de maçı kazandık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımız da teşekkürler. Eskişehir’de bizi yalnız bırakmadılar. Eskişehir’de 3’üncü maçımız. Biraz stat uğurlu geldi. 3’üncü maçımızı da 3 puanla kapattık. Hedefimize emin adımlarla gidiyoruz. Matematiksel olarak rahatlamadan hedefimize vardık demeyeceğiz. Önümüzdeki kupa ve zorlu deplasman maçı var. Onlardan da en iyi puanlarla dönerek devreyi en iyi şekilde kapatmak en büyük hedefimiz” ifadelerini kullandı.

