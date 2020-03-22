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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, 'evde kal' çağrısı yaptı - ANKARA

Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, 'evde kal' çağrısı yaptı - ANKARA

Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, "evde kal" çağrısı yaptı - ANKARA - Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan'ın mesajıGençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, "evde kal" çağrısı yaptıANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.Başkent ekibinde forma giyen Halil İbrahim Pehlivan, AA aracılığıyla evde kal çağrısı yaptı.Sol bekte görev yapan 26 yaşındaki Halil İbrahim, videolu mesajında, "Bu zorlu günlerde yetkililerimizin, özellikle sağlık çalışanlarımızın söylediklerini uymaya özen gösterelim. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Evde kalalım ve bu hastalıktan hep birlikte kurtulalım. Evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.

Hastalık Koronavirüs Sağlık Çalışanları Forma 

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