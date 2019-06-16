Gençlerbirliği’nde Murat Cavcav yeniden başkan

-Diğer delegelerin konuşmaları

-Arbede görüntüleri

-Oylama görüntüleri

-Oy kullanımından görüntüler

-Oy sayımından görüntüler

-Detaylar



- ANKARA



- Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği’nde, Olağan Genel Kurul yapıldı. Mevcut Başkan Murat Cavcav, yeniden başkanlığa seçildi. Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan fakat yeterli delege çoğunluğu sağlanamadığı için bugün Ankara MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında divan seçimi yapıldı. Gündem maddelerinin oylanması ile devam eden genel kurulda seçime tek aday olarak giren Murat Cavcav kürsüye gelerek delegelere seslendi. Tecrübeli isimlerle şampiyonluğa giderken genç oyunculardan da asla vazgeçmediklerini söyleyen Murat Cavcav, “Mert, Berat, Rahmetullah, Taha ve Halil İbrahim gibi isimler takımımızın her zaman bir parçası olmuşlardır. Forma verildiği zamanda sorumluluk almasını bildiler. Bu isimler asla azalmayacak. Aksine, yenileri gelecek. Altyapımızdan milli takımlara kadar yükselmeyi beceren oyuncularımız bunların en önemli kanıtıdır. Gençlerbirliği Kulübü bugüne kadar kimseye el açmadan, arkasına birilerini almadan bugünlere geldi. Fair-play kuralları ile tüm kulüplerin başı ağrırken biz ise Finansal Fair-Play kurallarının oluşmasına ilham kaynağı olduk. Ekonomik olarak babamın bıraktığı noktada değiliz. Bu sezon 1. Lig'de mücadele ettiğimiz için gelirlerimiz bu ligin düzeyinde mali tablomuza yansıdı” dedi.

“Gençlerbirliği bugünlere kimsenin yardımlarıyla gelmedi” Ligden düştükten bir sene sonra yeniden Süper Lig’e çıktıklarını vurgulayan Cavcav, “Bu sezon hiçbir şey kolay olmadı. Stadımız yoktu. Ankara’nın göz bebeği camiamız başka bir şehirde iç saha maçlarına çıktı. Deplasmanlara yeni deplasmanlar eklemek zorunda kaldık. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Nihayetinde zor zamanlardan sonra kupa Eryaman Stadı'nda ellerimizde yükseldi. Gençlerbirliği bugünlere kimsenin yardımlarıyla gelmedi. Yeni dönemde yeni teknik direktörümüzle, Gençlerbirliği armasına aşık olan gençlere, çocuklara daha çok önem vereceğiz. Yine tüm takımların korkulu rüyası olacak ve inanıyorum ki hepinizin hayalindeki Gençlerbirliği’ni hakkettiği yerlere hep birlikte taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Delegeler arasında arbede yaşandı Cavcav’ın konuşması sonrasında söz alarak kürsüye gelen delegeler, gündemi değerlendirerek konuşma yaptı. Genç bir delegenin konuşması sırasında ise salonda iki grup arasında arbede yaşandı. Olay sağduyulu delegelerin araya girmesi ile büyümeden engellendi. 371 oy ile Murat Cavcav yeniden başkan Olağan Genel Kurul'a katılan ve oy kullanan 382 delegeden 371’inin oyunu alan Cavcav, tekrar Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığı’na seçildi. Kullanılan 7 oy boş çıkarken, 4 oy ise geçersiz sayıldı. Seçim sonrasında Murat Cavcav ve yeni yönetim toplu fotoğraf çektirdi.

