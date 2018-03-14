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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gençlerbirliği Kulübü 95 yaşında - ANKARA

Gençlerbirliği Kulübü 95 yaşında - ANKARA

- Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların Anıtkabir'i ziyaret etmeleri - Kafilenin Atatürk'ün kabrini ziyaret etmesi, mozoleye çelenk bırakması ve saygı duruşunda bulunması - Kafilenin Misakı Milli Kulesi'ne geçmesi ve Murat Cavcav'ın Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması - Kırmızı - siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, 95. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ettiANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübünün 95. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkan Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri, futbol takımının teknik heyeti ve futbolcuları Anıtkabir'i ziyaret etti.Atatürk'ün kabrine ziyarette bulunan Cavcav başkanlığındaki kırmızı - siyahlılar, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.Kafile daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçti ve Murat Cavcav, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan Cavcav, deftere şunları yazdı:"Kurduğun cumhuriyetle yaşıt kulübümüzün bugün 95. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetin ve kurduğun başkentin takımı olmaktan ne kadar övünsek az. Senin ilkelerinden vazgeçmeyecek, dün ve bugün olduğu gibi de yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Seni özlüyor ve minnetle anıyoruz."

Cumhuriyet Saygı Duruşu Abrin Futbol Takımı Başkent 

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