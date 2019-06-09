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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Gençlerbirliği’inde başkanlık seçimi ertelendi

Gençlerbirliği’inde başkanlık seçimi ertelendi

Tesis görüntüleri

- ANKARA

Hafta Sonu Toplantı Başkanlık Seçimi 


- Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gençlerbiliği’nde Olağan Genel Kurul toplantısı gelecek hafta sonuna ertelendi. Kırmızı-siyahlıların İlhan Cavcav Tesisleri'nde saat 10.00’da düzenlenmesi beklenen Olağan Genel Kurul toplantısı delege çoğunluğu sağlanamadığı için gerçekleşemedi. Başkent temsilcisinde kongre, çoğunluk aranmaksızın 16 Haziran Pazar günü saat 10.00’da MEB Şura Salonunda yapılacak.
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