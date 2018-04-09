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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ardından - Murat Cavcav - ANKARA

Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ardından - Murat Cavcav - ANKARA

- Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın açıklamasıMaçın ardından - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav:"Çok pozisyona girdik. Farklı da kazanabilirdik ama son dakikada gelen golle sahadan galip ayrıldık"ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Galatasaray galibiyeti sonrası futbolcuları soyunma odasında tebrik ettiğini söyledi.

Murat Cavcav, 28. haftanın kapanış maçında lider Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadrodaki futbolculara güvendiğini daha önce de ifade ettiğini hatırlatarak, "Soyunma odasına gittim. Futbolcularla mutluluğumuzu paylaştık. Onlara 'Böyle oynarsanız kesinlikle kümede kalırız' dedim. Çok pozisyona girdik. Farklı da kazanabilirdik ama son dakikada gelen golle sahadan galip ayrıldık." diye konuştu.
Bu durumda oynanacak maçlarda artık pirim konuşulamayacağını, alınan galibiyetlerin değerinin ölçülemeyeceğini vurgulayan Cavcav, şunları kaydetti:"Çok mutluyuz, bütün camia olarak mutluyuz. Kazanmamız gereken ama zor bir maçtı ve sonunda galip geldik. Soyunma odasında 'Böyle oynayın kesinlikle kümede kalırız, böyle oynayın size karada ölüm yok' dedim. Onlara güvendiğimi hep ifade ettim. Bundan sonrası için de onlara güveniyorum. Bu takımın yeri burası değil, bu durumun değişmesi gerekiyor. İlerleyen haftalarda kazanarak, üst sıralara yükseleceğimize inanıyorum."

Muhabir 

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