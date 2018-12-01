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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gençlerbirliği 3 puanı 6 golle aldı

Gençlerbirliği 3 puanı 6 golle aldı

Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin açıklamaları

- - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri;- “Hedefimiz Süper Lig” ESKİŞEHİR

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Spor Toto 1. Lig’in 14’üncü haftasında Karabükspor’u 6-0 ile geçen Gençlerbirliği’nde Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Oyuncularımı rakibi ciddiye aldıkları için kutluyorum” dedi.
Spor Toto 1. Lig’in 14’üncü haftasında Gençlerbirliği, Karabükspor’u 6-0 ile geçti. Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanan maçta 3 puanı 6 golle alan kırmızı-siyahlılar liderliğini sürdürdü. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Erkan Sözeri, “2 haftadır mağlup oluyorduk. Moral açısından önemliydi. Mutluyuz. Olayın taktik teknik boyutuna girmeye gerek yok. Karabükspor genç oyuncularla zorluk içinde mücadele eden bir takım. Oyuncularımı rakibi ciddiye aldıkları için ayrıca tebrik ediyorum. Hedefimiz Süper Lig. Fazla söyleyecek bir şey yok. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bize Eskişehir’de Ankara’yı yaşattılar. Karabükspor’e de zorlu yolculuklarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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