Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gençler Avrupa Judo Kupası'nda Tuğçe Beder altın madalya kazandı - BERLİN

Gençler Avrupa Judo Kupası'nda Tuğçe Beder altın madalya kazandı - BERLİN

- Gençler Avrupa Judo Kupası - Madalya töreni - Salondan genel görüntü - Türk sporcu Tuğçe Beder ile röportajGençler Avrupa Judo Kupası - Türk sporcu Tuğçe Beder, kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandıBERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin 'de düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası’nda Tuğçe Beder, altın madalya kazandı.Sportforum Berlin Salonu’nda düzenlenen turnuvanın ikinci gününde Tuğçe Beder, kadınlar 48 kiloda Fransız Shirine Boukli ile altın madalya için mücadele etti.Milli judocu Beder, rakibini ippon ile yenerek altın madalyanın sahibi oldu.Tuğçe Beder, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, buraya gelmeden önce çok çalıştığını belirterek, "Günde 3 antrenman yaptık. Sonunda bu şekilde birinci oldum. Bugün de çok yoruldum. İnşallah devamı da böyle gelecek." diye konuştu.

Altın Madalya Allah Başkent Dalyan 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı