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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gençler Avrupa Judo Kupası - BERLİN

Gençler Avrupa Judo Kupası - BERLİN

- Müsabakalardan görüntüler - Türk sporcu Kübranur Esir ile röportaj - Türk sporcu Kübranur Esir kadınlar artı 78 kiloda bronz madalya kazandıBERLİN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin ’de düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası’nda Kübranur Esir, bronz madalya kazandı.Sportforum Berlin Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk gününde Kübranur Esir, kadınlar artı 78 kiloda bronz madalya için Brezilyalı rakibi Luiza Cruz ile mücadele etti.Milli sporcu üçüncülük maçında rakibini 1 - 0 yenerek, bronz madalyayı elde etti.Kübranur Esir, gazetecilere yaptığı açıklamada, burada istediği madalyayı alamadığını belirterek, "Hedefim birinci olmaktı. Uzun süredir sakatlıktan dolayı yarışamıyordum. Bu yüzden bu madalya bana biraz moral oldu." diye konuştu.

Yarış Başkent Bronz Madalya 

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