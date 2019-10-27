Genç yetenekleri spora kazandırıyor - MUŞ

- Sporcuların antrenmanlarından detaylar - Antrenör Çetin Karataş'ın konuşması - Sporcu Ayşe Temel'in konuşması - Türkiye Şampiyonu Ceren Kılıç'ın konuşması - Sporcu Abdullah Temel'in konuşmasıGenç yetenekleri spora kazandırıyorMUŞ (AA) - Muş 'un Malazgirt ilçesinde kurduğu Gençlik Spor Kulübünde atletizm antrenörlüğünü yapan Çetin Karataş, yeteneğini keşfettiği gençleri spora kazandırıyor.Malazgirt'te milli takım formasıyla bir çok başarıya imza attıktan sonra antrenör olan Karataş, ilçede yetenekli gençleri çalıştırarak geleceğin yıldız sporcularını yetiştirmeye çalışıyor.Sporla gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştığını ve şampiyonlara katıldığını belirten Karataş, başarılı sporcuların farklı kulüplere transfer olarak ekonomik gelir elde ettiğini aktardı.Geçen yıl kurulan Malazgirt Gençlik Spor Kulübünde bölge şampiyonalarına ve milli takım seçmelerine hazırlandıklarını ifade eden Karataş,"Hedefimiz ilçemizde başarılı sporcuları bulmak, gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıktan korumaktır. İlçemizin sporcu potansiyeli çok yüksek. Genç yeteneklerden kurulan sporcularım, yerel liglerde çeşitli kategorilerde mücadele ediyor. Kulübümüzde yetişen çocuklar, ilimizin ve ilçemizin gurur kaynağı oluyor. Kulübü açmamızda büyük destekleri olan Kaymakam Sayın Emre Yalçın'a, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü camiasına çok teşekkür ediyorum." dedi.
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