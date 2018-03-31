Genç voleybolcunun çifte heyecanı - BURSA

- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'un genç liberosu Aylin Sarıoğlu'nun konuşması - Detaylar - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'un genç liberosu Aylin Sarıoğlu, hem ilk kez A Milli Takım'a seçilmenin hem de altyapısından yetiştiği kulübüyle üçüncü kez Avrupa kupalarında final maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor - Sarıoğlu: "Kariyerimle ilgili en büyük hedefim milli takıma gitmekti. Bunu başardım" - "Daha önce iki kez kaldırdığımız CEV Challenge Kupası'nı yine Bursa 'da tutmak istiyoruz"BURSA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'un genç liberosu Aylin Sarıoğlu, hem ilk kez A Milli Takım'a seçilmenin hem de altyapısından yetiştiği kulübüyle üçüncü kez Avrupa kupalarında final maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.Aylin Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, voleybol yaşantısına 9 yaşında ilkokul 3'üncü sınıfa giderken Bursa Büyükşehir Belediyespor'un altyapı antrenörlerinin kendisini takıma dahil etmeleriyle başladığını söyledi.
Ondan sonraki süreçte en büyük desteği ailesi ve antrenörlerinden gördüğünü vurgulayan 23 yaşındaki oyuncu, "Nereye gittiysem hep ailemin desteği vardı yanımda. Antrenmanlarıma getirip, götürdüler. Onların bana olan inancı, antrenörlerimizin bana katkılarıyla daha çok hırslandım. Daha küçük yaşta 'ben bu sporu seviyorum ve devam etmek istiyorum' dedim. Sonuçta bugünlere kadar geldim." dedi. Aylin Sarıoğlu, altyapısından yetiştiği kulübüyle kısa sürede büyük başarılar elde ettiklerini de anlatarak, "Ligde hep iyi konumda olduk. Bunun dışında Avrupa'da iki kez şampiyonluk yaşayan kadroda yer aldım. Şimdi Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinde Yunanistan'ın Olympiakos SFP takımıyla karşılaşacağız. Daha önce iki kez kaldırdığımız CEV Challenge Kupası'nı yine Bursa 'ya kazandırmak istiyoruz." diye konuştu. Daha önce Avrupa'da iki kez final oynadığı için bu anlamda diğer oyunculara göre biraz daha tecrübeli olduğunu dile getiren Aylin, final maçı öncesi tüm takımın aynı heyecanı yaşadığını gördüğünü bildirdi. - "İnşallah kupayı kaldıracağız"Aylin Sarıoğlu, kupayı ilk kez kazandıkları maçı unutamadığını vurgulayarak, şunları aktardı:"İlki çok daha başkaydı. Şu an halen o heyecanı hissediyorum. Ben de hiç bir şey değişmedi. Bu anı hiç yaşamayan arkadaşlar bana sürekli 'Maça çıkmadan önce neler hissettin, neler yaptın, takımı nasıl hazırlanmak, ortama nasıl uyum sağlamak gerekiyor?' şeklinde sorular yöneltiyorlar. Biz de her iki şampiyonluğu yaşayan kişiler olarak takım arkadaşlarımıza yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Tüm takım el birliği ile son finalin de üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Taraftarımız bugüne kadar hep arkamızda oldu. Destek oldular. İlk maçı Yunanistan'da, ikincisini de sahamızda oynayacağız. Buradaki şampiyonluk maçı olacak. İnşallah kupayı kaldıracağız. Taraftarımızla o sevinci yeniden yaşayacağız." - Ay - yıldızlı forma heyecanıGenç oyuncu, final maçının heyecanını yaşarken, bir diğer heyecanının ise A Milli Takım'a seçilmesi olduğunu ifade etti. İlk kez ay - yıldızlı formayı giyeceği için hem heyecanlı hem de mutlu olduğu kaydeden Aylin, sözlerini şöyle tamamladı:"Benim için farklı bir tecrübe olacak. Daha önce gitmedim. Türkiye, hem lig hem de milli takım statüsünde gerçekten önemli yere sahip. Ben de milli takımla beraber burada kendimi gösterip, güzel başarılar elde etmek istiyorum. Heyecanlıyım. Lig maçlarında da her çıktığım maçta heyecan farklı oluyor ama milli takımla daha heyecanlı, daha farklı duygular hissedeceğimi düşünüyorum. Geçen senelerde 'beni çağırmazlar herhalde' diye düşünüyordum. Bu sene bekliyordum. Farklı duygu vardı içimde, 'bu sene o sene' diyordum. Kariyerimle ilgili en büyük hedefim milli takıma gitmekti. Bunu başardım. Gelecekteki hedefim ise Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda forma giymek."