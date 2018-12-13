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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Genç tekvandocunun hedefi dünya şampiyonluğunu korumak Haberi

Genç tekvandocunun hedefi dünya şampiyonluğunu korumak Haberi

-KÜBRA DAĞLI RÖP.

Yarış Karya Şampiyon Tekvando Irak 

--DETAYLAR

- ANTALYA

- Hedefinin başarılarını ve elde ettiği dünya şampiyonluğunu korumak olduğunu belirten tekvando sporcusu Kübra Dağlı, sporu bıraktıktan sonra ise antrenörlük yaparak kendisi gibi şampiyonlar yetiştirmeyi düşündüğünü söyledi.

Red Bull sporcusu Dünya şampiyonu tekvandocu 22 yaşındaki Kübra Dağlı, babası ve amcasının tekvando antrenörü olduğu için bu spora 12 yaşında başladığını söyledi.

Şu anda Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nü okuyan Dağlı, sporcu bir aileden geldiğini kaydetti.
Kübra Dağlı: “Heyecan vericiydi” İlk ve en büyük başarısının 2013 yılında Avrupa Şampiyonluğu olduğuna değinen Dağlı, “O an elim ayağım titredi. Tekvando yaptığımı ilk o zaman anladım. Üzerimizde büyük bir yük vardı. O zaman çok gençtim, 17 yaşındaydım. Gençler kategorisinde yarışım. Onun bilincindeydim, heyecan vericiydi” dedi.
Asıl hedefinin spor dalında aldığı başarıları ve dünya şampiyonluğunu korumak olduğunu bildiren Kübra Dağlı, bir diğer hedefinin ise kendisi gibi dünya şampiyonları yetiştirmek olduğunu vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne transfer olduğunu ve şu an orada spor hayatına devam ettiğini belirten Dağlı, sporu bıraktığı zaman antrenörlük yapmayı düşündüğünü kaydetti.
Tekvandonun, herkesin yapacağı bir spor dalı olduğunu dile getiren Dağlı, “Tepki her yerde oluyor. Bir şeyler başarmaya başladıktan sonra tepki de geliyor. Ama her insanın düşünce yapısı farklıdır, normal görüyorum. Ben severek yapıyorum. Tekvandoyu herkes yapabilir. Hem kendini geliştiriyorsun, hem özgüvenin artıyor hem de kendini koruyorsun.” ifadelerini kullandı.
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