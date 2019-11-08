Genç sporculardan Mehmetçiğe destek - ANKARA

- Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarfından hazırlatılan 81 ilden sporcuların yer aldığı "Selama Devam" videosu - Genç sporculardan Mehmetçiğe destek - Türkiye'nin 81 ilinden genç sporcuların asker selamı vermesiGenç sporculardan Mehmetçik'e destek - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 ilden sporcuların yer aldığı "Selama Devam" başlığıyla bir video hazırladıANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hazırladığı videoyla 81 ilden Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ilden genç sporcular, "Selama Devam" başlığıyla hazırlanan videoda, bulundukları ili söyleyerek, asker selamını coşkulu bir şekilde veriyor.İllerin alfabetik sırasına göre hazırlanan videoda, 81 ilde hep bir ağızdan "Türkiye" sesi yankılanıyor.Sosyal medyada oldukça beğenilen ve paylaşılan videoda, spor camiası tarafından "Tek nefes, tek yürek" sloganıyla tüm ülkeye birlik ve beraberlik mesajı veriliyor.
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