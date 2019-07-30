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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Genç paralimpik sporcuların hedefi Avrupa şampiyonluğu - SAMSUN İzle

Genç paralimpik sporcuların hedefi Avrupa şampiyonluğu - SAMSUN İzle

- Paralimpik sporcuların antrenman yapması - Antrenör Musa Davulcu ile röportaj - Sporculardan Ömer Faruk İlkin ile röportaj - Sporculardan Gürkan Uncuoğlu ile röportajGenç paralimpik sporcuların hedefi Avrupa şampiyonluğu - Samsun 'da Türkiye şampiyonlukları bulunan 1,37 metre boyunda Ömer Faruk İlkin güllede, 1,32 metre boyunda Gürkan Uncuoğlu ise cirit atmada Avrupa şampiyonluğuna kilitlendi - Antrenör Musa Davulcu: - "Sıkı bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Hedefimiz orada altın madalya kazanmak"SAMSUN (AA) - Samsun 'da genç paralimpik sporcular Ömer Faruk İlkin güllede, Gürhan Uncuoğlu ise cirit atmada Avrupa şampiyonluğu için ter döküyor.Canik Belediyespor sporcusu 16 yaşında, 1,37 metre boyundaki Ömer Faruk İlkin ile 15 yaşında 1,32 metre boyundaki Gürkan Uncuoğlu, gelecek yıl Hollanda'da düzenlenecek Bedensel Engelliler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.Kendisi de bedensel engelli olan antrenör Musa Davulcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun hazırlık dönemi içinde olduklarını söyledi.

Ömer Faruk İlkin'in 6 yıl önce spor ile tanıştığını, bu sürede Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 2015 yılında Dünya Paralimpik Çocuk Oyunları'ında altın madalya kazandığını belirten Davulcu, "Gürkan ile de 6 yıldır çalışıyoruz. Onun da Türkiye şampiyonluğu var. Her iki sporcumuz ile sıkı bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Hedefimiz orada altın madalya kazanmak. Uzun vadeli hedefimiz ise 2024 Olimpiyatları." diye konuştu.
Antrenör Musa Davulcu, Ömer Faruk İlkin'in geçirdiği ameliyatın ardından 2 yıl spordan uzak kaldığına işaret ederek, "Yeni antrenmanlara başladı.
En kısa zamanda eski performansına yakalayacak." değerlendirmesini yaptı.Hedefinin Avrupa şampiyonluğunun ardından olimpiyat madalyası olduğunu dile getiren Ömer Faruk İlkin ise "Musa Hoca ile sporla tanıştım. Ciritte, Türkiye şampiyonluğu ve Dünya Paralimpik Çocuk Oyunları'nda altın madalya kazandım. Ayağımdan bir ameliyat geçirdim. İki yılın ardından tekrar antrenmanlara başladım. Hedefim Avrupa şampiyonluğu ardından da olimpiyat madalyası kazanmak." ifadelerini kullandı.Gürkan Uncuoğlu da kariyerinde Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu gelecek sene yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedeflediğini kaydetti.

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