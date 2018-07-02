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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Genç oyuncularımızın potansiyeline inanıyorum' - İSTANBUL İzle

'Genç oyuncularımızın potansiyeline inanıyorum' - İSTANBUL İzle

"Genç oyuncularımızın potansiyeline inanıyorum" - İSTANBUL - TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ile röportaj - Genel detaylar"Genç oyuncularımızın potansiyeline inanıyorum" - TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas:"19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zorlu bir gruptayız fakat takımımız iddialı" - "Oyuncunun gelişimini kulüplerde geliştirecek sistemi ve mekanizmayı sağlamamız gerekiyor. Bunun için de radikal kararlar almamız lazım"İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na iddialı bir şekilde hazırlandığını söyledi.

Tolunay Kafkas, Finlandiya'da 16 - 29 Temmuz'da düzenlenecek şampiyona öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Kafkas, B Grubu'nda Fransa, İngiltere ve Ukrayna ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Zorlu bir gruptayız fakat takımımız iddialı. Genç oyuncularımızın potansiyelinin yüksek olduğuna inanıyorum. Vedat hoca da oldukça başarılı ve güvendiğimiz bir isim." ifadelerini kullandı.Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde iyi bir şekilde şampiyonaya hazırlandıklarını vurgulayan Kafkas, "Bizim en büyük hedeflerimizden biri alt yaş gruplarında Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılabilmek. Tabii buradaki oyuncuları sağlıklı bir şekilde önce Ümit Milli Takım'a sonra da A Milli Takım'a vermek. İyi oyuncular var. Bu yaş grubu (17 - 20 yaş) çok önemli; kulüplerde de gelişimleri tamamlanırsa A Milli Takım'ı iyi oyuncular bekliyor." şeklinde konuştu.
- "Radikal kararlar almamız lazım"Tolunay Kafkas, Türkiye'de çok yetenekli genç oyuncuların bulunduğunu, bu futbolcuların gelişimi için kulüplerin sorumluluk alması gerektiğini belirtti.
Kafkas, TFF olarak genç oyuncular için gerekli çalışmaları yaptıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:"Türkiye'de kaynak sorunu yok. Nitelikli insan sorunu var. Eğer bu insanları doğru yerlerde kullanırsak futbolda bu çocuklar iyi yerlere gelir. Öz kaynaklarımıza dönmek zorundayız. Kulüplerin hali de ortada. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Birtakım kararlar almalıyız ortak akılla. Federasyon olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Oyuncunun gelişimini sadece genç milli takımlarda sağlamak mümkün değil. Oyuncunun gelişimini kulüplerde geliştirecek sistemi ve mekanizmayı sağlamamız gerekiyor. Bunun için de radikal kararlar almamız lazım. Türkiye'de yıldız oyuncu adayları var. Bu yeteneği tespit etmek, korumak ve geliştirmek kulüplerin görevi. Bizim görevimiz de bunun için projeler hazırlamaktır."Alttan çok yetenekli isimlerin geldiğini anlatan Kafkas, "Türkiye'de sistem herkesi çok çabuk öğütüyor. Buna teknik adamları da dahil edebiliriz. Bana göre Türkiye'de dünyanın her takımını çalıştıracak 3 - 5 teknik adamımız var. Bakmakla görmek arasında fark var. Biz sadece bakıyoruz, görmüyoruz. Potansiyelini dışarı vurabilecek bir sistem geliştirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak Akıl İngiltere Milli Takım Muhabir Şampiyon 

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