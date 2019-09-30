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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Genç Milli Kadın Futbol Takımının hedefi Elit Tur'a yükselmek - ANTALYA

Genç Milli Kadın Futbol Takımının hedefi Elit Tur'a yükselmek - ANTALYA

- Genç Milli Kadın Futbol Takımının antrenmanından görüntüler - Teknik Direktör Suat Okyar'dan görüntü - Teknik Direktör Suat Okyar'ın açıklaması Genç Milli Kadın Futbol Takımının hedefi Elit Tur'a yükselmek - Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçlarının oynanacağı Antalya 'ya gelen 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı kampa girdi - Teknik direktör Suat Okyar: - "Danimarka'nın ardından grupta ikinci sırada yer alıp Elit Tur'a yükselmeyi hedefliyoruz"ANTALYA (AA) - Antalya 'da 2 Ekim'de başlayacak Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçları öncesi kente gelen 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı.
Manavgat ilçesinde kampa giren milliler, grup maçlarının oynanacağı Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'ndeki ilk antrenmanını teknik direktör Suat Okyar yönetiminde yaptı.Antrenman sonrasından AA muhabirine açıklama yapan Okyar, Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında 3 yıl üst üste Elit Tur etabına yükseldiklerini hatırlattı.Aynı başarıyı tekrar yakalamayı hedeflediklerini dile getiren Okyar, "Danimarka'nın ardından grupta ikinci sırada yer alıp Elit Tur'a yükselmeyi hedefliyoruz. Grubumuzda Danimarka ile birlikte Macaristan ve Kosova milli takımları da bulunuyor. Danimarka ve Macaristan bizden daha üst torba takımları. Biz üçüncü torbadan katılıyoruz. Danimarka maçını kazanabilirsek yolu yarılamış olacağız. Onun için ilk maça çok önem veriyoruz." şeklinde konuştu.
Son 3 yıldır 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'ndan başarılı kadın futbolcular yetiştiğine işaret eden Okyar, şöyle konuştu:"Türkiye liginde ilk dörtte yer alan takımlar bütün bu oyuncularımızı ikişer üçer transfer etti. Takım kaptanımız Derya Ayhan İspanya'ya transfer oldu. Ece Türkoğlu ile Sabiha Uyaner ABD'de oynuyor. Kader Hançar ise İzlanda'ya transfer oldu. Güzel bir jenerasyonumuz var. Geleceğimizin 10 yılını garanti altına alacak oyuncularımız var. Bu anlamda da memnunuz. Gelecek adına umutluyuz."Okyar, 2 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da turnuvanın ilk maçında Zeki Demirci Spor Kompleksi''nde karşılaşacakları Macaristan maçına Antalya lıları davet ederek milli takıma destek vermeleri çağrısında bulundu.Genç Milli Kadın Futbol Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğindeki Avrupa Şampiyonası eleme turu 12. Grup maçlarında, 2 Ekim’de Macaristan, 5 Ekim'de Danimarka ve 8 Ekim'de ise Kosova ile karşılaşacak. 48 takımın yer aldığı eleme gruplarında 4'erli gruplar halinde 12 gruba ayrılan takımlar gruplarını ilk 2 sırada bitirip Elit Tur etabına yükselmek için mücadele edecek.

Kadın Futbolcu İzlanda Milli Takım Teknik Direktör İspanya 

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