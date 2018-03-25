Genç milli buz hokeyciler altın madalya peşinde - ERZURUM
- 18 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımının antrenmanı - Milli takımın başantrenörü Keith McAdams'ın açıklaması - Genel ve detay görüntü - 18 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı, Erzurum 'da yarın başlayacak Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçlarının hazırlıklarını tamamladı - Türk Milli Takımı Başantrenörü McAdams:"Gelecek vadeden oyuncularımız var"ERZURUM (AA) - 18 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı, Erzurum 'da yarın başlayacak Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu organizasyonu öncesi hazırlıklarını tamamladı. Erzurum 'un ev sahipliğinde 26 Mart - 1 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada A Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Çin, Meksika, Tayvan ve İsrail, üst klasmana çıkabilmek için mücadele edecek.Organizasyon öncesi, Kocaeli, Erzurum , İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen sporculardan oluşan Türk Milli Takımı, kentteki 2000 kişilik buz pateni salonunda hazırlıklarını bitirdi.Milli takımın başantrenörü Keith McAdams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın önceki yıllara göre yüksek oranda gelişim sağlandığını söyledi.
Organizasyonda altın madalya kazanmak için büyük şansları olduğuna işaret eden McAdams, "Türkiye'nin 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda gelecek vadeden oyuncularımız var. Bu turnuvada gelecek vadeden sporcularımızı oynatıyoruz. Yaklaşık 4 ay boyunca hem buz içi hem de buz dışı antrenmanlarımız oldu." diye konuştu. ABD'li teknik adam, yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu olarak gerçekten iyi işler yapmaktayız. Son 4 yıl boyunca sporcuların yetişmesi ve ileriye yönelik antrenman programları yaptık. Umuyoruz ki federasyonumuz bizi olamamız gereken yerlere götürecektir. Madalya almamız güzel ama ilk hedefimiz altın madalya olacak. Türkiye'de bu sporun geleceği çok olumlu ve parlak. Yeni sporcularımız yetişiyor, senelerce Türk takımlarına hizmet edeceklerdir."Türkiye, organizasyondaki ilk maçında yarın saat 20.00'de İsrail ile karşı karşıya gelecek.