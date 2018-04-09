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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Genç Kız Milli Boks Takımı'nın kampı sürüyor - ÇANKIRI

Genç Kız Milli Boks Takımı'nın kampı sürüyor - ÇANKIRI

- Antrenmanlardan görüntü - Boks çalışmalarından görüntü - Milli takım antrenörü İsa Daştan'ın konuşması - Milli takım antrenörü Daştan: "İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na iyi bir hazırlıkla katılacağız"ÇANKIRI (AA) - İtalya'da 17 Nisan'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Genç Kız Milli Boks Takımı'nın Çankırı 'daki kampı sürüyor.Milli sporcular, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Kamp sürecinde yapılan performans değerlendirmelerine göre milli takımda 48 kiloda Kübranur Dırmıkçı, 51 kiloda Hatice Akbaş, 54 kiloda Aycan Güldağ, 57 kiloda Esra Özyol, 60 kiloda Gözdenur Sönmez, 64 kiloda Gizem Özer, 69 kiloda Gülcan Arga, 75 kiloda Sena Erdoğan, 81 kiloda Elanur Sağıt ve +81 kiloda ise Suheda Şahin yer aldı.Milli takım antrenörü İsa Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamplarının çok verimli geçtiğini söyledi.

Kamp sürecinin ilk etabını tamamlayıp ikince etaba geçtiklerini belirten Daştan, "Takımımız da belli oldu. İnşallah İtalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na iyi bir hazırlıkla katılacağız." dedi.
Şampiyonanın kendileri için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Daştan, şöyle konuştu:"Müsabakada dünya şampiyonası kotası alınacak, aynı zamanda Gençlik Olimpiyatı'na da kota alacağız. Takımımızda 10 sporcu yer alıyor. Kampa 20 sporcu ile gelmiştik. Her sporcunun bir alternatifi vardı. Kamp süresi içinde sürekli değerlendirme yapılarak en iyi performans gösterenler burada kaldı, ülkemizi onlar temsil edecek."Sporcuların moral ve motivasyonunun çok iyi olduğuna dikkati çeken Daştan, iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Milli Takım Muhabir Şampiyon İtalya Dünya Şampiyonası 

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