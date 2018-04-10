Genç Kız Milli Boks Takımı hedefe kilitlendi - ÇANKIRI Haberi
- Antrenmandan görüntü - Genç Kız Milli Boks Takımı Antrenörü İsa Daştan'ın konuşması - Milli takım antrenörü Daştan:"İnşallah hedefimiz önce Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak, ardından Gençlik Olimpiyatları'na katılarak olimpiyat madalyası kazanmak"ÇANKIRI (AA) - İtalya'da 17 Nisan'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'na Çankırı 'da hazırlanan Genç Kız Milli Boks Takımı, 2018 Buenos Aires Yaz Gençlik Olimpiyatları'na kota almayı hedefliyor.Emrah Ersoy Boks Antrenman Salonu'nda çalışmalarına devam eden milli sporcuların idmanını, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) gelen heyet de izledi.İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda 51, 57, 60 ve 75 kiloda milli boksörlerin altın madalya kazanması halinde bu sporculardan ikisi, Arjantin'de düzenlenecek 2018 Buenos Aires Yaz Gençlik Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.Genç Kız Milli Boks Takımı Antrenörü İsa Daştan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, taktik çalışmalar üzerinde durduklarını söyledi.
Antrenmanların çok iyi gittiğini, verim aldıklarını belirten Daştan, "Güzel bir çalışma yaptık. Akabinde başarı elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu. TMOK'tan ziyaretçileri ağırladıklarını aktaran Daştan, "İnşallah hedefimiz önce Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak, ardından Gençlik Olimpiyatları'na katılarak olimpiyat madalyası kazanmak." ifadelerini kullandı.