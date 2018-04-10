Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Genç Kız Milli Boks Takımı hedefe kilitlendi - ÇANKIRI Haberi

Genç Kız Milli Boks Takımı hedefe kilitlendi - ÇANKIRI Haberi

- Antrenmandan görüntü - Genç Kız Milli Boks Takımı Antrenörü İsa Daştan'ın konuşması - Milli takım antrenörü Daştan:"İnşallah hedefimiz önce Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak, ardından Gençlik Olimpiyatları'na katılarak olimpiyat madalyası kazanmak"ÇANKIRI (AA) - İtalya'da 17 Nisan'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'na Çankırı 'da hazırlanan Genç Kız Milli Boks Takımı, 2018 Buenos Aires Yaz Gençlik Olimpiyatları'na kota almayı hedefliyor.Emrah Ersoy Boks Antrenman Salonu'nda çalışmalarına devam eden milli sporcuların idmanını, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) gelen heyet de izledi.İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda 51, 57, 60 ve 75 kiloda milli boksörlerin altın madalya kazanması halinde bu sporculardan ikisi, Arjantin'de düzenlenecek 2018 Buenos Aires Yaz Gençlik Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.Genç Kız Milli Boks Takımı Antrenörü İsa Daştan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, taktik çalışmalar üzerinde durduklarını söyledi.

Antrenmanların çok iyi gittiğini, verim aldıklarını belirten Daştan, "Güzel bir çalışma yaptık. Akabinde başarı elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.
TMOK'tan ziyaretçileri ağırladıklarını aktaran Daştan, "İnşallah hedefimiz önce Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak, ardından Gençlik Olimpiyatları'na katılarak olimpiyat madalyası kazanmak." ifadelerini kullandı.

Altın Madalya Ziyaretçiler Milli Sporcular Basın Mensupları Milli Boksör 

İlgili Foto Galeriler
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
Boğazın Boğası Artık Yok!Boğazın Boğası Artık Yok!
Gençlerbirliği – Galatasaray Maçından KarelerGençlerbirliği – Galatasaray Maçından Kareler
Fenerbahçe - Osmanlıspor Maçından KarelerFenerbahçe - Osmanlıspor Maçından Kareler
Beşiktaş Göztepe MaçıBeşiktaş Göztepe Maçı
Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı