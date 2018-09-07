Genç güreşçinin hedefi altın madalya - SAKARYA İzle
- Milli takım kampında antrenman yapan sporculardan detaylar - Milli güreşçi Ömer Oruç ile röportaj - Ömer Oruç'un antrenmanından detaylarGenç güreşçinin hedefi altın madalya - Avrupa Minikler Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Ömer Oruç, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor - Milli güreşçi Ömer Oruç: - "En büyük hedefim Avrupa ve dünya şampiyonasında şampiyon olarak Türk bayrağını dalgalandırmak"SAKARYA (AA) - Macaristan'da düzenlenen Avrupa Minikler Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden Ömer Oruç, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak istediğini söyledi.
Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcusu olan Ömer, okulda öğretmenin tavsiyesi üzerine Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde güreşe başladı. Antrenmanlara katılmaya başlayan Ömer, başarılı olunca Kayseri Güreş Eğitim Merkezi'ne kabul edildi. Burada antrenmanlara devam ettikten sonra milli takıma kadar yükselen Ömer, bu yıl Macaristan'ın Gyor kentinde düzenlenen Avrupa Minikler Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda ikinci olmayı başardı.Milli takım kamplarında antrenmanlarına devam eden milli güreşçinin hedefi Avrupa ve dünya şampiyonalarında birincilik kürsüsüne çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmak.Milli güreşçi Ömer Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'de yaşadığını ve eğitim hayatına orada devam ettiğini söyledi.
Macaristan'da düzenlenen şampiyonada ülkesini temsil ettiği için gururlu olduğunu dile getiren Ömer, "Bu şampiyonada 14 - 15 yaş grubunda 85 kiloda ikinci oldum. Bu yıl çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Hocalarımız ve teknik sorumlu antrenörümüze çok teşekkür ediyorum. Allah şampiyonluk nasip etsin." ifadelerini kullandı. - Şampiyon olarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorGünde 2 - 2,5 saat çift antrenmana çıkarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten genç güreşçi, genellikle teknik ağırlıklı antrenman yaptıklarını aktardı.Bundan sonraki en yakın müsabakasının Yıldızlar Türkiye Şampiyonası olduğunu ifade eden Ömer, "Milli takım kamplarında bu şampiyonaya hazırlanıyorum. Hedefim orada şampiyon olmak. En büyük hedefim Avrupa ve dünya şampiyonasında şampiyon olarak Türk bayrağını dalgalandırmak. Önümüzdeki müsabakalarda inşallah yıldızlar grubunu geçerek Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacağım. Orada güzel bir derece alırsam Avrupa ve dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanacağım." diye konuştu. Milli sporcu Ömer Oruç, güreşin çok güzel bir ortamı olduğunu ve milli takım kadrosundaki sporcuların kardeşlik ortamında çalışmalarını sürdürdüğünü anlatarak, herkese bu sporu tavsiye etti.