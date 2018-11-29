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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gemide yangın tatbikatı - TRABZON Haberi

Gemide yangın tatbikatı - TRABZON Haberi

- Tatbikat yapılan gemiden dumanların yükselmesi - Sahilden tatbikatı izleyen vatandaşlardan detaylar - Gemiye sahil güvenlik ekipleri ve helikopterin müdahalesiTRABZON (AA) - Trabzon 'da, gemide yangın, kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer kaynaklı sızıntı veya patlamalara ilişkin tatbikat gerçekleştirildi.
Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in adının verildiği, "Şehit Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik Trabzon UMKE İl Tatbikatı", 124 personelin katılımıyla yapıldı.Senaryo gereği, İstanbul'dan Trabzon 'a gelen 14 kişilik mürettebatı bulunan klor gazı yüklü geminin kaptanı, telsizle acil durum koduyla yetkililere makine dairesinde patlama olduğu ve yangın çıktığını bildirerek yardım talebinde bulundu.Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün durumu Trabzon Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirmesi üzerine operasyon başlatıldı. Trabzon Limanı'na ulaşan UMKE ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı, Trabzon Liman Başkanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Trabzon Sahil Sağlık Denetleme Merkezi görevlileri de harekete geçti.Ekipler 4 bot, 1 römorkör ve 1 helikopterle Ortahisar ilçesine bağlı Ayasofya Mahallesi açıklarında bulunan gemiye hareket etti. Kıyıdan da görünen bölgede bulunan geminin etrafında işaret fişeği yakarak güvenlik önlemi alan ekipler, duman yükselen güverteye su sıktı.Güvenliğin sağlanmasının ardından özel kıyafetli görevliler, bazıları denize atlayan bazıları da gemide bulunan mürettebata ulaştı. Ekipler, kimyasallara karşı dezenfekte işlemi uyguladıkları mürettebattan bazılarını botlarla bazılarını ise helikopterle tahliye etti. Gemi personeli, karada bekleyen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.UMKE Trabzon Sorumlusu Serkan Sayar'ın koordine ettiği ve yaklaşık 1,5 saat süren tatbikatı, Vali Vekili Nusret Şahin, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ali Münir Gümüşbaykal, AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı, İl Sağlık Müdür Vekili Kemal Süleyman ve diğer ilgililer, bulundukları gemiden takip etti.

Güvenlik Önlemi Sahil Güvenlik Harekete Geç Yardım Talebi Terör Örgütü 

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