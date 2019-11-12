"Gelenekten Geleceğe Sporun Gücü" paneli - RİZE - "Gelenekten Geleceğe Sporun Gücü" paneli - Panelden görüntüler - Katılımcılardan görüntüler - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in açıklaması - Çaykur Rize spor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın açıklaması Rize 'de "Gelenekten Geleceğe Sporun Gücü" paneli - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç:"İnsanlar 2 - 3 dakika boş kaldığında telefona sarılıyor. Bunun yerine bir şey koymamız lazım. Gençler için en iyi şey spor yapmaktır" - Çaykur Rize spor Kulübü Başkanı Hasan Kartal:"Türkiye'deki dayanışma ve dostluğu dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız"RİZE (AA) - Rize 'de İçişleri Bakanlığının desteği ile Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından "Gelenekten Geleceğe Sporun Gücü" paneli düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Çaykur Rize spor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) Başkanı Süleyman Basa ve teknik direktör Yılmaz Vural konuşmacı olarak katıldı. Eyüp Gözgeç, sporun gelişiminin küçük yaşlarda başlaması gerekiğini vurgulayarak, okul çağındaki her çocuğun spora yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin 2012 yılının ardından Türkiye olimpiyat Hazırlık Merkezlerini (TOHM) hayata geçirdiğini kaydeden Gözgeç, "Türkiye'de o 13 - 14 yaşında spor yapan gençler bugün bütün branşlarda dünya ve Avrupa şampiyonalarında takım oyunlarında görev almaya başladı. Türkiye'nin bütün illerinde sporcu taraması başlatıldı. Türkiye'de gençlerin kurtuluşu, sporun kurtuluşu ve ülkemizdeki sporun gelişmesinin tek yolu bu. Gencin 7 - 8 yaşında hangi spora daha meyilli olduğunun araştırılarak o spora yönlendirilmesi hedefleniyor." dedi. Hangi spor dalı olursa olsun spora erken yaşta başlanması ve programlı yapılması gerektiğine değinen Gözgeç, "Herkesin uğraşı, meşgul eden çalışması olmalı. Telefonu elimizden düşürecek bir çalışmamız olmalı. İnsanlar 2 - 3 dakika boş kaldığında telefona sarılıyor. Bunun yerine bir şey koymamız lazım. Gençler için en iyi şey spor yapmaktır. Sporu güçlü ve sağlıklı bir beden için yapmalıyız. İnsanın bedenini tanıyabilmesi için en iyi şey spordur. Spor doğru beslenmeyi gerektirir." diye konuştu. - "Bizde birlik ve beraberlik var"Çaykur Rize spor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ise sporun insan sağlığı ve kişisel gelişimi için çok önemli olduğuna dikkat çekti.İnsanların sosyal medyada zararlı alışkanlıklardan uzak durması gerektiğinin altını çizen Kartal, sağlıklı yaşam için internette doğru bilgilerden faydalanılması gerektiğini, sosyal medyanın içerisinde doğru gelişimin son derece önemli olduğunu söyledi.
Gelecek neslin internet ile birlikte sosyal yaşamda spora yönlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kartal, şöyle devam etti:"Sağlıklı yaşam, spor mahalleden başlar. Sadece futbol değil spor. Gençler her spor dalını mahallesinde yapabilmeli. Gençler spor yapacak mekanlara ulaşarak birbirini tanıma imkanı bulacaktır. Sporcuların kaynaşması ve gelişimi, değişimi ortaya koyacaktır. Spor sahaları kaynaşma alanlarıdır. Türkiye'deki dayanışma ve dostluğu dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Dostluğu, dayanışmayı başka ülkelerde yakalayamazsınız. dünyanın asıl hedefi bizim ülkemizdeki birlik ve beraberliği yok etmek. Bizde birli ve beraberlik var. Çaykur Rize spor'da var. Birlik ve beraberlik mutlaka başarıyı getirir. En güzel birlik bütünlük, dayanışma ve kaynaşma ise spor ile olur. Spordan uzak kalmamak lazım. Gençler öğrendiği sporu ömrünün sonuna kadar sürdürmeli ve devamlılık olmalı."İMEF Başkanı Süleyman Basa da internetteki yanlış uygulamalara değinirken, Yılmaz Vural ise kendi yaşamından kesitler anlattı.Paneli Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman da katıldı.
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