Geleneksel Şalvar Güreş müsabakaları yapıldı

-protokol tribün

-güreşçilerden detaylar

-dondurma şovu

-röportajlar Sami Kervancıoğlu

-Şahin Hopur

- Ali İhsan Kabakçı



- - 25 ilden 632 sporcunun katılımıyla Şalvar Güreş etkinliği gerçekleştirildi KAHRAMANMARAŞ



- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Şalvar Güreş Müsabakaları düzenlendi.

Batıpark Çim Güreş Sahası’nda gerçekleşen şalvar güreş müsabakalarında 25 ilden gelen 632 sporcu sahaya çıktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şalvar Güreş festivalinin açılışına Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, MÜSİAD başkanı Sami Kervancıoğlu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur ve Eski şampiyon milli güreşçi Harun Doğan katıldı.

"Sami Kervancıoğlu güreş ağası oldu" Etkinlikte güreş ağası seçilen Sami Kervancıoğlu, ağalık kıyafetini giydikten sonra, “Biz Kahramanmaraş sevdalısıyız bu şehirden kazandığımızı bu şehre vermeliyiz, her zaman bu şehrin emrindeyiz” dedi.

"Bu güreş Kahramanmaraş için çok önemli" diyen MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu, "Biliyorsunuz Pehlivanlar şehri Kahramanmaraş. Bizde bugün bu etkinlikle 15 Temmuz mücadelemizi ispatlamış ve göstermiş olduk. 15 Temmuz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyoruz. Bu güzel etkinliği düzenleyen Kervan ve MÜSİAD grubuna çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Şahin Hopur, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Spor Dalları Federasyonu, Kervan ve MÜSİAD ile ortaklaşa düzenlediğimiz Şalvar Güreşi şampiyonasında şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyoruz. Bugün ki etkinliğimizde 632 sporcumuz kıran kırana mücadele etti. 25 ilden sporcularımız katıldı.

Bize desteklerini esirgemeyen MÜSİAD Başkanımız Sami Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bugün ilimizde gerçekten çok güzel bir organizasyon gerçekleşiyor diyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, "Kahramanmaraş güneyde aynen bir Kırkpınar gibi büyük organizasyonların ve güreş festivallerinin yapıldığı yerdi. Bugün de sayın başkanımızın, Sami beyin destekleriyle güreş organizasyonu var. Bu aynı zamanda 15 Temmuz'u, milli birlik ve beraberliğimizi vurgulamak adına hem de Kahramanmaraş'ımızı er meydanında yeni şampiyonlar çıkarmak adına güzel bir organizasyon oldu" ifadelerini kullandı. Güreş müsabakalarının ardından derece yapan sporcular ödüllendirilirken, Kervan grubu ise dondurma şovu gerçekleştirdi. Sami Kervancıoğlu, satır ile kestiği dondurmayı sporculara ikram etti.

