Geleneksel okçuluğa ilk adım

-GELENEKSEL OKÇULUK KURSU EĞİTMENİ SÜLEYMAN AKİF ÜNLÜ İLE RÖPORTAJ

-GELENEKSEL OKÇULUK KURSİYERİ AHMET CAN BİTİRGE İLE RÖPORTAJ

-OKUÇULUK SPORUNA GÖNÜL VEREN ÖĞRETMEN NURCAN SAKİN İLE RÖPORTAJ

-GELENEKSEL OKÇULUK KURSİYERİ EMİRHAN MUSMUL ÜNLÜ İLE RÖPORTAJ

-SİMAV HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ HALİL AKTAY İLE RÖPORTAJ

-SİMAV GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ MUSTAFA SAPMAZ İLE RÖPORTAJ



- - Simav’da ilk kez başlatılan geleneksel okçuluk kursuna katılım her geçen gün artıyor KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesinde, Temmuz ayı itibariyle başlatılan yaz okullarının en ilgi çeken bölümünün, geleneksel okçuluk eğitim alanı olduğu bildirildi.

30 kayıtlı öğrenci ile ilk adımı atılan geleneksel okçuluk kursu eğitimi, Süleyman Akif Ünlü tararından veriliyor. 18 yaş altı uygulamaya başlayan okçuluk eğitimine orta yaş grubu gençlerin de ilgi gösterdiği belirtiliyor. Geleneksel okçuluk kursu eğitmeni Süleyman Akif Ünlü yaptığı açıklamada; “ Bugün Simav’da 18 yaş altı yaz okulları kursumuzu açmış bulunduk. İlk oklarımızı hedeflerimize gönderdik, çocuklarımızı ilerleyen zamanlarda hem Simav'ımıza, hem Kütahya’mıza, hem de Türkiye’mize düzgün, kaliteli sporcular ve okçular olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Okçuluk sporunda iddialı olduğunu belirten 11 yaşındaki Ahmet Can Bitirge “ Okçuluk sporumu çok seviyorum, Kütahya ilini ve Simav’ı temsil etmek için okçuluk sporunda iddialıyım” dedi.

Okçuluk sporuna gönül veren, öğretmen Nurcan Sakin “ Simav’da bu yıl ilk defa düzenlenen yaz okullarında geleneksel okçuluk sporumuza 30 öğrencimizle birlikte başlamış bulunmaktayız. Süleyman Ünlü hocamızın öncülüğünde başlayan bu kursumuzda bizler de destek oluyoruz. Simav’da böyle etkinliklerin olması, yaygınlaşması gerçekten çok güzel bir faaliyet” diye konuştu.

Geleneksel okçuluk kursuna ikizi İzel Musmul ile birlikte katılan Emirhan Musmul “ Öncelikle her Türk savaşçı olarak doğar ve her Türk silahıyla doğar, silahlarımızdan biri de ok olduğu için, bunu kullanmak ve öğrenmek için okçuluğu seçtim” dedi.

Simav Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil Aktay “ Bizim gençlerimize milli gelenek ve göreneklerimizi, ata sporlarımızı ata sporlarımız öğretmek amacıyla bu okçuluk kursumuzu da açmış bulunmaktayız” dedi.

Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz “ Simav’da geleneksel okçuluğumuzun yaygınlaşmasının ilk adımı atıldı. Okçuluk sporu anlamında, uluslar arası anlamda inşallah güzel madalyalar getirip, Ülkemizi, bayrağımızı en iyi bir şekilde temsil edecek gençlerimizin olduğuna inanıyorum, inşallah ilk adımı attık, sonrası gelecek inşallah” dedi.