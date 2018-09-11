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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Gazişehir Gaziantep'te hedef Süper Lig - GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantep'te hedef Süper Lig - GAZİANTEP

- Gazişehir Gaziantep spor'un antrenmanı - Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın konuşması - Takım Kaptanı Yalçın Kılınç'ın konuşmasıGAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep 'in teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Süper Lig hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

Koşukavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazişehir Gaziantep 'in hedefe gitmek için kurulmuş bir takım olduğunu dile getirdi.Yalçın Koşukavak, Hatayspor galibiyetiyle son 10 sezonun en iyi lig başlangıcının yapıldığının hatırlatılması üzerine, "Ben bilmiyordum, kulübün açıklamasıyla öğrendim. Buna rağmen bazı kesimlerin eleştirmiş olması garip ama ben bu işlere takılmıyorum, sadece üzülüp yoluma devam ediyorum. Gazişehir hedef bir takım. İnşallah bu hedefe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.Takım kaptanı Yalçın Kılınç ise yeni bir takım olduklarını ve adaptasyon süreci yaşadıklarını vurguladı.Her hafta daha iyiye gittiklerini ve hocalarının sistemini sahaya yansıtmaya başladıklarını aktaran 29 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:"Gelişme gösteriyoruz. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız. Bu hafta oynayacağımız Altınordu maçına iyi hazırlanacağız. Rakibimizi iyi analiz ettikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Her hafta daha iyi oynuyoruz. Önemli olan bu süreçte alabildiğimiz kadar çok puan alabilmek ve en kısa sürede ilk 2'ye yakın olmak."

Bild Muhabir Teknik Direktör Allah Rektör 

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