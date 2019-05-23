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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor maçın ardından

Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor maçın ardından

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Şampiyon Rektör 

-Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün açıklamaları

- GAZİANTEP

- Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından her iki teknik direktör açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak takımının şampiyon gibi oynadığını belirterek, “Maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadık kendi sahamızda avantajı yakaladık. Şehir topyekün inandı. Taraftarın desteğine sahada cevap verdik. Farklı da kazanabilirdik ama önemli olan avantajlı skorla Ankara’ya gitmekti. Hedefimiz şampiyonluk, 2 maçımız kaldı. Taraftarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah Pazar günü turu geçer, Perşembe günü final oynarız” dedi.
Osmanlıspor cephesi Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise, “İlk maçı kaybettik. Futbolda turu atlamak için mücadele edeceğiz. Biz kendi adımıza iyi bir mücadele yapamadık. İlk yarı tanıyamadım. İlk yarı beklentimin çok uzağında futbol oynadık. Pazar günü Ankara’da çok farklı Osmanlıspor olacak. İnşallah başarabiliriz. Futbolda her şey olabilir” diye konuştu.

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