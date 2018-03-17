Gazişehir Gaziantep Manisa’yı farklı geçti

-- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri’nin konuşması



- - Grandmedical Manisasspor Teknik Direktörü Aytekin Viduşlu:- “Ortalama 20 yaş grubuyla mücadele ediyoruz”- “6-0 önemli değil bizim için biz artık bundan sonraki süreçte çocukların gelişimini sağlamak zorundayız”- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri:- “Bu tarz maçlar aslında ciddiye alınmadığı zaman zor olur. Biz buna izin vermedik” MANİSA



- Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Grandmedical Manisaspor, evinde konuk ettiği Gazişehir Gaziantep’e 6-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri de basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kulüp olarak çok zorlu bir dönemden geçtiklerini belirten G. Manisasspor Teknik Direktörü Aytekin Viduşlu, “Ligin bitimine 6 hafta kaldı. Bir sene sonrasının planlarını yaptık. Bu doğrultuda bütün gençlerimizi yukarıya alıp ortalama 20 yaş grubuyla mücadele ediyoruz. Bunun artıları da oluyor eksileri de oluyor. Gol yememe dakikalarını uzattığımız takdirde direnç olarak bize yansıyacaktı ama erken yediğimiz gol ve ilk yarının sonlarında doğru yediğimiz goller bizi olumsuz yönde etkiledi. Bu maç bitti artık. 6-0 önemli değil bizim için biz artık bundan sonraki süreçte çocukların gelişimini sağlamak zorundayız. Bir sene sonrasına hazırlamak zorundayız. Gazişehir Gaziantep’e de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

Gazişehir Gaziantep cephesi Maçın çok fazla değerlendirilecek bir durumu olmadığını belirterek sözlerine başlayan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, “Pırıl pırıl gençlerden oluşan bir Manisaspor takımı vardı karşımızda. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Bu tarz maçlar aslında ciddiye alınmadığı zaman zor olur. Biz buna izin vermedik. Oyuncularımı ciddiyetlerinden dolayı kutluyorum. Manisaspor da sanırım önümüzdeki senenin hazırlığını yapıyor. Onlara da başarılar diliyorum. Skorun bu kadar olması konusunda belki biraz daha geride tutabilirdik ama biz hedefe giden bir takım olduğumuz için bize averaj da lazım. O yüzden camia kusura bakmasın. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Manisaspor’a da başarılar dilerim” diye konuştu.



