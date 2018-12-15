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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gazişehir Gaziantep FK puansız döndü

Gazişehir Gaziantep FK puansız döndü

Gazişehir Gaziantep FK Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak

- - Gazişehir Gaziantep FK Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak;- "Eksik oyuncularımızı çok hissettik" ESKİŞEHİR

Parmak Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Spor Toto 1. Lig’in 16. Haftasında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olan Gazişehir Gaziantep FK’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, eksiklerinden dert yanarak “Eksik oyuncularımızı çok hissettik" dedi.
Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Gazişehir Gaziantep FK, Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu. Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gazişehir Gaziantep FK Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Liderle oynuyorduk. Burada alacağımız bir galibiyet bizi onlara yaklaştıracaktı hem de ilk yarının son haftasına daha avantajlı girecektik. Eksiklerimizin olması bizi olumsuz yönde etkiledi. Bunun neticesini de maçta gördük. Nobre bize müthiş üstünlük sağladı. Havdan çok fazla üstünlük sağladı. İndirdiği toplarla pozisyonlara girdiler. İlk yarı Gençlerbirliği bizden daha iyi oynadı. Atıldıktan sonra biraz dengeledik. İkinci yarıya iyi başladık ve başında attığımız gol bizi şevklendirdi. Ondan sonra tamamen oyun hakimiyeti bize geçti. Gençlerbirliği doldur boşalt ile oynuyordu. 10 kişi kaldıktan sonra çok bir şey kalmadı. Nobre’ye uzun oynadılar. Verilen faul neticesinde frikik ile mağlup olduk. İstemediğimiz bir mağlubiyetti. Oyunun hakimi bizken 10 kişi kalmamız ve son dakikalarda yediğimiz gol mağlubiyete sebep oldu. Sezon için bir puan hedefimiz vardı. Çok yaklaşmıştık. Geçen haftaki mağlubiyet ve bu maç bizi geriye götürdü. Belki galibiyeti de hak etmiştik ama dürüst olmak gerekirse pozisyon üstünlüğü Gençlerbirliği’ndeydi. Eksik oyuncularımızı çok hissettik” ifadelerini kullandı.
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